Гамула сообщил, что ожидает увидеть открытую игру и более двух голов. По словам тренера, обе команды достойны стать победителями чемпионата Европы.
"Мне кажется, что будет открытый футбол и что увидим более двух мячей. Обе команды достойны победы. Италия, возможно, и не очень сильно провела полуфинал, но в течение всего турнира смотрелась неплохо. Англия, наоборот, начинала туго, зато потом разыгралась. Много говорят о пенальти в ворота Дании, но, я думаю, не нужно обращать на него внимания. Потому что датчане в полуфинале очень устали. Было чувство, что англичане в любой момент могут забить", - сказал Гамула.
Финальный матч Евро-2020 Италия - Англия состоится сегодня, 11 июля, на арене "Уэмбли" в Лондоне. Встреча начнется в 22.00 мск.
Источник: Матч ТВ
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Гамула - о финале Евро: думаю, будет открытый футбол, увидим более двух голов
Российский тренер Игорь Гамула поделился мнением о предстоящем финале чемпионата Европы, в котором сыграют сборные Италии и Англии.
Фото: РИА Новости
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