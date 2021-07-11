Гамула - о финале Евро: думаю, будет открытый футбол, увидим более двух голов

Российский тренер Игорь Гамула поделился мнением о предстоящем финале чемпионата Европы, в котором сыграют сборные Италии и Англии.

Фото: РИА Новости