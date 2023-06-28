"РБ Спорт": российский рефери Сергей Карасев получил приглашение на сентябрьский сбор судей УЕФА

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Российский футбольный арбитр Сергей Карасев вызван на следующий сбор судей УЕФА который состоится в сентябре 2023 года.
Фото: "Чемпионат"
Как сообщает источник, рефери Сергей Карасев приглашен на сбор судей Союза европейских футбольных ассоциаций. В сентябре нынешнего года россиянин отправится в Швейцарию, где и пройдет данное мероприятие. Отмечается, что Карасев стал первым отечественным арбитром, который получил вызов на подобный сбор после того, как ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований в феврале 2022 года.

44-летний Сергей Карасев с 2010 года является судьей категории ФИФА. Ранее он работал на матчах Лиги чемпионов, Лиги Европы, чемпионата Европы. В минувшем сезоне отечественный арбитр не обслуживал игры на крупных международных турнирах.

Источник: "РБ Спорт"


Карасев УЕФА
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