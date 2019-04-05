Арьен Роббен планирует продолжить карьеру в США

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен заинтересован в переезде в МЛС.Футболист знает об интересе к нему со стороны "Интера", однако планирует продолжить карьеру в США.Ранее сообщалось, что Роббен может перебраться в чемпионат Японии.