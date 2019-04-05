Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Боруссия Д
Бавария
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
Боруссия М
Вердер
Байер
Вольфсбург
Хоффенхайм
Герта
Фортуна
Майнц
Фрайбург
Шальке 04
Аугсбург
Штутгарт
Нюрнберг
Ганновер 96
Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Боруссия Д 27 63
2 Бавария 27 61
3 РБ Лейпциг 27 52
4 Айнтрахт Ф 27 49
5 Боруссия М 27 47
6 Вердер 27 42
7 Байер 27 42
8 Вольфсбург 27 42
9 Хоффенхайм 27 41
10 Герта 27 35
11 Фортуна 27 34
12 Майнц 28 33
13 Фрайбург 28 32
14 Шальке 04 27 26
15 Аугсбург 27 25
16 Штутгарт 27 20
17 Нюрнберг 27 16
18 Ганновер 96 27 14
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Арьен Роббен планирует продолжить карьеру в США

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен заинтересован в переезде в МЛС.

Футболист знает об интересе к нему со стороны "Интера", однако планирует продолжить карьеру в США.

Ранее сообщалось, что Роббен может перебраться в чемпионат Японии.

Сalcio Mercato
Теги: Роббен Бавария Бундеслига
Вчера, 23:44
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