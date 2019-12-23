Капитан "Боруссии" Ройс женился

Полузащитник и капитан дортмундской "Боруссии" Марко Ройс женился.

Немецкий хавбек опубликовал в инстаграме фотографию со свадьбы. В комментарии он отметил, что церемония состоялась 21 декабря.Ройс и его подруга Скарлет Хартманн вместе с 2015 года.