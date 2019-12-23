Капитан "Боруссии" Ройс женился Полузащитник и капитан дортмундской "Боруссии" Марко Ройс женился. View this post on Instagram 21.12.19 ??? A post shared by Marco Reus (@marcinho11) on Dec 23, 2019 at 1:54am PST Немецкий хавбек опубликовал в инстаграме фотографию со свадьбы. В комментарии он отметил, что церемония состоялась 21 декабря.Ройс и его подруга Скарлет Хартманн вместе с 2015 года. Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball» Сегодня, 10:32 Опубликовал: Евгений Михайлов Теги: Ройс Боруссия Д Бундеслига Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5