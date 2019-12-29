Агент Холанда получил 15 млн евро от "Боруссии" при трансфере, отец футболиста — 10 млн

Стали известны подробности трансфера нападающего "Зальцбурга" Эрлинга Холанда в дортмундскую "Боруссию".По данным журналиста Николо Скиры, немцы в общей сложности заплатили за игрока 45 млн евро. 20 млн ушли "Зальцбургу", 15 млн получил агент футболиста Мино Райола и еще 10 — отец Холанда.Контракт 19-летнего форварда с "Боруссией" рассчитан до 2024 года. Его зарплата в клубе составит 6 млн евро, а через два года она вырастет до 8 млн.