» » Агент Холанда получил 15 млн евро от "Боруссии" при трансфере, отец футболиста — 10 млн

Агент Холанда получил 15 млн евро от "Боруссии" при трансфере, отец футболиста — 10 млн

Стали известны подробности трансфера нападающего "Зальцбурга" Эрлинга Холанда в дортмундскую "Боруссию".

По данным журналиста Николо Скиры, немцы в общей сложности заплатили за игрока 45 млн евро. 20 млн ушли "Зальцбургу", 15 млн получил агент футболиста Мино Райола и еще 10 — отец Холанда.

Контракт 19-летнего форварда с "Боруссией" рассчитан до 2024 года. Его зарплата в клубе составит 6 млн евро, а через два года она вырастет до 8 млн.

Sport24.ru


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Теги: Холанд Боруссия Бундеслига
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