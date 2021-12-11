— Наш тренер молод, целеустремлен и очень голоден до побед. Это то, что отражено в нашей команде.
У него есть точный план, который мы хотим реализовать в ближайшие недели, — рассказал футболист в интервью пресс-службе клуба.
36-летний Тедеско на днях возглавил немецкий "РБ Лейпциг", подписав с командой контракт до 2023 года. В первом матче под руководством Тедеско "РБ Лейпциг" в чемпионате Германии обыграл "Боруссию" из Мёнхенгладбаха со счётом 2:0.
С октября 2019 по май 2021 года немецкий специалист тренировал московский "Спартак".
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Кампль — о Тедеско: наш тренер молод, целеустремлен и очень голоден до побед. Это то, что отражено в "РБ Лейпциг"
Полузащитник "РБ Лейпцига" Кевин Кампль высказался о главном тренере команды Доменико Тедеско.
Фото: ФК "Спартак"