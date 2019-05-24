Клаудио Раньери: Роналду работает как на первых своих тренировках
Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери выразил восхищение трудолюбием нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.
"Талант не может быть очень распространен, но еще важнее быть последовательным в повседневной работе над этим талантом. Пример, о котором все говорят, это Роналду. Потому что у него не только талант. Он еще продолжает работать над ним так, словно на первых тренировках. У него такой же энтузиазм, как у ребенка", - цитирует Раньери Gazzetta dello Sport.
"Талант не может быть очень распространен, но еще важнее быть последовательным в повседневной работе над этим талантом. Пример, о котором все говорят, это Роналду. Потому что у него не только талант. Он еще продолжает работать над ним так, словно на первых тренировках. У него такой же энтузиазм, как у ребенка", - цитирует Раньери Gazzetta dello Sport.