Клаудио Раньери: Роналду работает как на первых своих тренировках

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери выразил восхищение трудолюбием нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Талант не может быть очень распространен, но еще важнее быть последовательным в повседневной работе над этим талантом. Пример, о котором все говорят, это Роналду. Потому что у него не только талант. Он еще продолжает работать над ним так, словно на первых тренировках. У него такой же энтузиазм, как у ребенка", - цитирует Раньери Gazzetta dello Sport.
Теги: Раньери Роналду Ювентус Рома
Сегодня, 09:55
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