"Бавария" может выкупить у "Интера" Перишича

Хорватский полузащитник Иван Перишич может остаться в мюнхенской "Баварии" на постоянной основе.

Фото: ФК "Бавария"

По информации FcInterNews, руководство "Баварии" заинтересовано в том, чтобы Перишич остался в клубе. Сумма сделки с "Интером" оценивается в 20 миллионов евро. 31-летний полузащитник также заинтересован в том, чтобы остаться в Мюнхене.



Напомним, что Перишич в настоящий момент травмирован - хорват сломал лодыжку на тренировке, после столкновения с Альваро Одриосолой.



Перишич перешёл в "Баварию" летом прошлого года на правах аренды на один сезон из миланского "Интера".



За "Баварию" в текущем сезоне Перишич провёл 22 матча, в которых забил 5 голов и отдал 8 результативных передач.