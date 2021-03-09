Агент Гайча дал комментарий по информации об интересе "Интера"

Агент принадлежащего ЦСКА нападающего "Беневенто" Адольфо Гайча Фабиан Бустос рассказал об отсутствии официальных предложений игроку со стороны "Интера".
Фото: ПФК ЦСКА
- Видели информацию об интересе "Интера" к Адольфо в СМИ. Что-то конкретное сказать пока трудно, так как официальных предложений не было. Нам приятно, что Гайчем интересуется такой клуб, но пока все наши мысли о "Беневенто" и ЦСКА, - передает слова Бустоса Eurostavka.

22-летний аргентинский нападающий Адольфо Гайч перешел в ЦСКА из "Сан Лоренсо" в августе 2020 года. В январе 2021 года форвард был отдан в аренду в итальянский "Беневенто", и в 3 матчах Серии A забил 1 гол. После дебютного мяча Гайча в итальянской прессе появилась информация об интересе к нему со стороны миланского "Интера".

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Теги: Серия А Беневенто Интер ЦСКА Гайч
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