- Видели информацию об интересе "Интера" к Адольфо в СМИ. Что-то конкретное сказать пока трудно, так как официальных предложений не было. Нам приятно, что Гайчем интересуется такой клуб, но пока все наши мысли о "Беневенто" и ЦСКА, - передает слова Бустоса Eurostavka.
22-летний аргентинский нападающий Адольфо Гайч перешел в ЦСКА из "Сан Лоренсо" в августе 2020 года. В январе 2021 года форвард был отдан в аренду в итальянский "Беневенто", и в 3 матчах Серии A забил 1 гол. После дебютного мяча Гайча в итальянской прессе появилась информация об интересе к нему со стороны миланского "Интера".
Агент Гайча дал комментарий по информации об интересе "Интера"
Агент принадлежащего ЦСКА нападающего "Беневенто" Адольфо Гайча Фабиан Бустос рассказал об отсутствии официальных предложений игроку со стороны "Интера".
Фото: ПФК ЦСКА
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