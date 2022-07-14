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Бийол подписал контракт с "Удинезе"

Защитник Яка Бийол сегодня стал игроком "Удинезе".
Фото: "Спорт-Экспресс"
Сообщается, трудовое соглашение словенского футболиста с итальянским клубом рассчитано на 5 лет. Пресс-служба "армейцев" сегодня должна объявить о переходе Яки.

Бийол перешёл в ЦСКА в 2018 году из "Рудара". Москвичи заплатили за защитника 400 тысяч евро. Контракт с "красно-синими" был рассчитан до июня 2023 года.

По итогам сезона столичный клуб набрал 50 очков и занял 5 место в турнирной таблице.

В сезоне-2021/2022 словенец провёл за "армейцев" в РПЛ 28 матчей. Отличился в них одним голом и одной результативной передачей.

Источник: "РБ Спорт"


Бийол Удинезе ЦСКА
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