Сообщается, трудовое соглашение словенского футболиста с итальянским клубом рассчитано на 5 лет. Пресс-служба "армейцев" сегодня должна объявить о переходе Яки.
Бийол перешёл в ЦСКА в 2018 году из "Рудара". Москвичи заплатили за защитника 400 тысяч евро. Контракт с "красно-синими" был рассчитан до июня 2023 года.
По итогам сезона столичный клуб набрал 50 очков и занял 5 место в турнирной таблице.
В сезоне-2021/2022 словенец провёл за "армейцев" в РПЛ 28 матчей. Отличился в них одним голом и одной результативной передачей.
Источник: "РБ Спорт"
Бийол подписал контракт с "Удинезе"
Защитник Яка Бийол сегодня стал игроком "Удинезе".
Фото: "Спорт-Экспресс"