"Сага с уходом Миранчука из "Аталанты" надоела. Насколько я знаю, переход Алексея в "Торино" заблокировали — читал в прессе. У Гасперини старческий маразм. Он дергает Миранчука, ломая человеку психику", - цитирует Воронкова "Чемпионат".
Напомним, ранее стало известно, что Джан Пьеро Гасперини заморозил уже практически завершенную сделку по уходу Алексея Миранчука в "Торино". Тогда сообщалось, что туринский клуб готов арендовать россиянина на год с правом выкупа за 12 млн евро. Кроме того, еще в зимнее трансферное окно Миранчук мог стать игроком "Лацио", но тогда трансфер так же, как и сейчас, заблокировал Гасперини.
Сегодня появилась информация, что "Аталанта" и "Торино" снова близки к договоренности по переходу Миранчука. Агент полузащитника Валерио Джуффрида также подтвердил, что сделка может завершиться уже в ближайшее время.
Первый тренер Миранчука: у Гасперини старческий маразм. Он дергает Алексея, ломая человеку психику
Александр Воронков, который был первым тренером полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука, жестко высказался о тренере бергамасков Джан Пьеро Гасперини.
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