"Мы не обязаны выкупать Миранчука после завершения аренды, таких условий нет. Есть договоренность о сумме возможного выкупа, но все будет решаться следующим летом. У Алексея все хорошо, мы в него верим", - цитирует Ваньяти Sport24.
Напомним, "Торино" официально объявило о переходе Миранчука в четверг, 11 августа. Туринцы арендовали полузащитника сборной России у "Аталанты" с правом выкупа. В СМИ сообщалось, что сумма выкупа Миранчука составляет 12 млн евро.
Миранчук уже сегодня может дебютировать за новый клуб. "Торино" в гостях сыграет против "Монцы" в рамках 1-го тура итальянской Серии А. Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.
Спортивный директор "Торино": мы не обязаны выкупать Миранчука после завершения аренды
Спортивный директор "Торино" Давиде Ваньяти заявил, что опция выкупа в арендном соглашении по Алексею Миранчуку не является обязательной.
Фото: ФК "Торино"