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Гендиректор "Монцы" Галлиани – о возможности подписания Дзюбы: дадим знать, какое будет решение

Генеральный директор итальянского клуба "Монца" Андреа Галлиани поделился мнением об идее предложить контракт форварду Артему Дзюбе.
Фото: ФК "Адана Демирспор"
"Поспрашиваю о нем и дам знать, какое будет принято решение", - цитирует функционера "РБ Спорт".

В ноябре стало известно, что Дзюба и "Адана Демирспор" расторгли контракт. Российский нападающий успел сыграть за клуб в четырех матчах текущего чемпионата Турции, в которых отметился одним забитым мячом.

Позднее в СМИ появилась информация, что Дзюба может продолжить карьеру в "Рубине". Также сообщалось об интересе к подписанию футболиста со стороны "Торпедо" и турецкого коллектива.


Монца Галлиани Дзюба
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