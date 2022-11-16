"Поспрашиваю о нем и дам знать, какое будет принято решение", - цитирует функционера "РБ Спорт".
В ноябре стало известно, что Дзюба и "Адана Демирспор" расторгли контракт. Российский нападающий успел сыграть за клуб в четырех матчах текущего чемпионата Турции, в которых отметился одним забитым мячом.
Позднее в СМИ появилась информация, что Дзюба может продолжить карьеру в "Рубине". Также сообщалось об интересе к подписанию футболиста со стороны "Торпедо" и турецкого коллектива.
Гендиректор "Монцы" Галлиани – о возможности подписания Дзюбы: дадим знать, какое будет решение
Генеральный директор итальянского клуба "Монца" Андреа Галлиани поделился мнением об идее предложить контракт форварду Артему Дзюбе.
Фото: ФК "Адана Демирспор"