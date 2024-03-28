Зарплата Хвичи в "Наполи" может увеличиться в три раза

«Наполи» и Хвича Кварацхелия в ближайшее время смогут договориться о новом соглашении.

Фото: Global Look Press

Итальянский «Наполи» и полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия в ближайшее время могут договориться о новом трудовом соглашении. По информации источника, сторонам осталось договориться относительно длительности контракта.



Источник дополняет, что по новому трудовому соглашению заработная плата Хвичи Кварацхелии вырастит в три раза, с полутора миллионов евро в год до четырех с половиной миллиона евро в год. Напомним, что грузинский полузащитник защищает цвета «Наполи» с 2022 года, за это время он смог выиграть вместе с неаполитанцами чемпионат Италии. В нынешнем сезоне на счету Хвичи 10 голов и 6 ассистов в 38 матчах.



Источник: Calciomercato.