Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лента новостей:
18:43
Сергей Прядкин: если "Спартак" будет играть за Суперкубок, то матч пройдет на "Локомотиве" (9)
Сергей Прядкин: если "Спартак" будет играть за Суперкубок, то матч пройдет на "Локомотиве" (9)
15:59
Виталий Мутко: когда "Локомотив" играет при 1,5 тысячах зрителей - это не уровень премьер-лиги (18)
Виталий Мутко: когда "Локомотив" играет при 1,5 тысячах зрителей - это не уровень премьер-лиги (18)
14:23
Виталий Мутко: "Краснодар" и "Спартак" у нас судят в одной манере, а ЦСКА и "Зенит" - в другой (86)
Виталий Мутко: "Краснодар" и "Спартак" у нас судят в одной манере, а ЦСКА и "Зенит" - в другой (86)
13:38
Эдуард Латыпов: англичане находятся в плену стереотипов о России: что тут ГУЛАГ и сплошная Сибирь (3)
Эдуард Латыпов: англичане находятся в плену стереотипов о России: что тут ГУЛАГ и сплошная Сибирь (3)
10:55
Роман Еременко сможет начать тренировки с клубом за два месяца до окончания дисквалификации (4)
Роман Еременко сможет начать тренировки с клубом за два месяца до окончания дисквалификации (4)
Федор Чалов: именно сегодня мы были все же слабее
Игроки ЦСКА выглядели слабее футболистов португальской "Бенфики" (0:2) в матче 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА, заявил нападающий столичной команды Федор Чалов.
"Обе команды создали мало голевых моментов, игра была примерно равна, но именно сегодня мы были все же слабее, поэтому результат закономерен. Возможно, им больше повезло, но индивидуально они сильнее, надо это признать. Лично я сделал все, что в моих силах для победы", - приводит слова Чалова ТАСС.
"Обе команды создали мало голевых моментов, игра была примерно равна, но именно сегодня мы были все же слабее, поэтому результат закономерен. Возможно, им больше повезло, но индивидуально они сильнее, надо это признать. Лично я сделал все, что в моих силах для победы", - приводит слова Чалова ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.