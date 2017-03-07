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Федор Чалов: именно сегодня мы были все же слабее

Игроки ЦСКА выглядели слабее футболистов португальской "Бенфики" (0:2) в матче 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА, заявил нападающий столичной команды Федор Чалов.

"Обе команды создали мало голевых моментов, игра была примерно равна, но именно сегодня мы были все же слабее, поэтому результат закономерен. Возможно, им больше повезло, но индивидуально они сильнее, надо это признать. Лично я сделал все, что в моих силах для победы", - приводит слова Чалова ТАСС.
Теги: Чалов ЦСКА Бенфика
Сегодня, 19:27
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