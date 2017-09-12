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Василий Кульков: хочу увидеть хороший футбол в исполнении "Спартака"

Бывший футболист "Спартака" Василий Кульков прокомментировал высказывание экс-главного тренера "Марибора" Анте Шемунджа.

"Мне сложно комментировать слова тренера "Марибора", конечно, я не согласен с таким утверждением! Надо оценивать его высказывание после матча. В "Спартаке" собраны опытные игроки, поигравшие на уровне сборных. Нельзя говорить, что у них нет международного опыта. Я бы не стал заранее говорить о результате этого матча, не хочу давать прогноз, но хочу увидеть хороший футбол в исполнении "Спартака". Да, результат имеет очень большое значение, но помимо него очень хочу увидеть именно хорошую игру в исполнении красно-белых. "Спартак" должен побеждать в каждом матче, пробившись за такой долгий срок в Лигу Чемпионов. Но если команда займет 4-е место я не назову это катастрофой. Это будет просто плохой результат", — цитирует Кулькова "Спорт День за Днем".
Теги: Кульков Спартак Марибор
Вчера, 22:44
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