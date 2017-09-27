Андрей Ещенко: весь "Ливерпуль" - топ-уровень

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко отметил, что в составе "Ливерпуля" собраны игроки топ-уровня.– Да, и на фланге, и на стандартах действовал по нему. Атака у "Ливерпуля" очень хорошая. Да вся команда отличная. Топ-уровень.– Да не только он. Все! И техникой, и быстротой решений, резкостью. Понятно, что в чемпионате Англии есть 10-15 команд очень высокого уровня, плюс сборная и Лига чемпионов – конкуренция серьезная, к таким матчам англичане готовы.