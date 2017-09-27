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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Андрей Ещенко: весь "Ливерпуль" - топ-уровень
Защитник "Спартака" Андрей Ещенко отметил, что в составе "Ливерпуля" собраны игроки топ-уровня.
– На фланге вы играли против Мане, парня, который стоит под 40 миллионов евро.
– Да, и на фланге, и на стандартах действовал по нему. Атака у "Ливерпуля" очень хорошая. Да вся команда отличная. Топ-уровень.
– Коутинью выделяется?
– Да не только он. Все! И техникой, и быстротой решений, резкостью. Понятно, что в чемпионате Англии есть 10-15 команд очень высокого уровня, плюс сборная и Лига чемпионов – конкуренция серьезная, к таким матчам англичане готовы.
"Спорт-Экспресс"
– На фланге вы играли против Мане, парня, который стоит под 40 миллионов евро.
– Да, и на фланге, и на стандартах действовал по нему. Атака у "Ливерпуля" очень хорошая. Да вся команда отличная. Топ-уровень.
– Коутинью выделяется?
– Да не только он. Все! И техникой, и быстротой решений, резкостью. Понятно, что в чемпионате Англии есть 10-15 команд очень высокого уровня, плюс сборная и Лига чемпионов – конкуренция серьезная, к таким матчам англичане готовы.
"Спорт-Экспресс"
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