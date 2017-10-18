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Пять на пять: «Спартак» громит «Севилью» в Москве
«Спартак» в третьем туре Лиги чемпионов разгромил «Севилью» со счётом 5:1. Удивительный матч «красно-белых», который включил в себя удивительный сюжет и феноменальную развязку – в новом материале Rusfootball.info.
Кого бояться?
К спаренным матчам с «Севильей» московский «Спартак» подошёл с неплохими шансами на итоговый успех. «Красно-белые», сумев сдержать «Ливерпуль» на «Арене Открытие», не отпустили английский клуб в турнирной таблице. Ситуация могла быть куда более перспективной, обыграй «Спартак» в первом туре «Марибор». Тем не менее, для москвичей теперь практически всё должно было решиться в двухматчевом противостоянии с «Севильей».
С точки зрения борьбы за выход в плэй-офф Лиги чемпионов, подопечным Массимо Карреры нужно было в домашнем матче обязательно обыгрывать испанский клуб. И для этого были определённые предпосылки. Похоже, что «спартаковцы» постепенно начали выбираться из кризиса. «Красно-белые» не проигрывают уже с 19-го августа. В чемпионате России они одержали две победы подряд, обыграв «Урал» и «Терек».
Матч с «Ливерпулем» также должен был упрочить веру в собственные силы «спартаковцев». Хоть гости и создали уйму опасных моментов, но впечатляющая работоспособность хозяев позволила сохранить престижную ничью.
Ещё одним фактором «плюс» для «Спартака» было выздоровление Глушакова, Промеса и Жано Ананидзе. Возвращение из лазарета сразу трёх футболистов, два из которых являются лидерами, явно повышало шансы «спартаковцев» на успех.
Что касается «Севильи», то андалусийцы приехали в Москву в качестве лидеров своей группы. Победа над «Спартаком» при прогнозируемом успехе «Ливерпуля» над «Марибором» с определёнными оговорками фактически гарантировала испанцам место в плэй-офф. Перед поездкой в Россию «Севилья» в Примере уступила «Атлетику», откатившись на пятое место в турнирной таблице. На фоне не самого лучшего настроения гостей у «Спартака» появлялся шанс на положительный результат.
В межсезонье в «Севилье» сменился тренер. Хорхе Сампаоли отправился спасать Аргентину от позора непопадания на ЧМ-2018, а его место занял соотечественник Эдуардо Бериццо. При нём андалусийский клуб превратился в футбольного «академика». Футболисты «Севильи» начали подолгу разыгрывать мяч, доводить свои атаки до редких, но верных ударов по воротам. Отсюда – низкая результативность, минимальное количество опасных моментов и показатель по ударам по воротам на уровне середняков Примеры. Как итог – довольно активная критика Бериццо со стороны требовательных фанатов «Севильи», привыкших к весёлому футболу в эпоху Унаи Эмери.
Без страха
Многие эксперты прямо говорили, что «Спартаку» не стоит бояться «Севилью». В матче с «Ливерпулем» андалусийцам откровенно повезло сыграть вничью, в чемпионате Испании команда обыгрывает в основном аутсайдеров.
Наверняка, Массимо Каррера сумел настроить своих подопечных должным образом. После немного нервных стартовых минут хозяева заиграли более активно. В отличие от матча с «Ливерпулем», когда «красно-белые» думали только об обороне, в этой встрече они сразу показали серьёзность намерений.
Правда, сперва тревожно было болельщикам хозяев. На 12-й минуте Селихову пришлось выбегать из ворот, чтобы опередить Нолито, открывшегося под навес. Голкипер «Спартака» к мячу успел, но врезался в форварда соперника. Для хозяев обошлось без травм, а Нолито пришлось опробовать защитный шлем в стиле Петера Чеха.
Впрочем, долго обсуждать этот момент не пришлось. Уже через несколько минут «спартаковцы» подловили соперника. Во время контратаки мяч оказался у Ещенко, тот навесил с фланга, а Промес здорово сыграл на опережение, пробив головой из под Кьяера – 1:0!
Теперь уже гости большими силами пошли вперёд. Тревожно стало после того, как Фернандо завозился с мячом перед своей штрафной, едва не подарив сопернику опасную атаку. Ситуация приняла ещё более скверный оборот, когда Самедов захромал в ходе одного из эпизодов. Проклятие «Спартака» сохранилось – очередной травмированный уступил место на поле Мельгарехо. Впрочем, как оказалось, выход парагвайца станет едва ли не ключевым моментом в матче.
Постепенно преимущество испанского клуба стало угрожающим. Защитники «Спартака» начали ошибаться, позволяя сопернику слишком многое. И на 26-й минуте у ворот Селихова возник опаснейший момент. Нолито легко обыграл Ещенко, оставил не у дел ещё одного «спартаковца» и прострелил в центр, Джикия успел прервать передачу, но угодил в своего. В сутолоке во вратарской гости вполне могли протолкнуть мяч в ворота, но удача была на стороне «Спартака».
«Севилья» вернула своё на 30-й минуте. После углового Кьяер, как показалось, фолил на Глушакове, но судья не заметил нарушения правил, а дальше уже мяч срикошетил к датчанину, который неотразимо пробил низом в угол. Селихов хоть и дотянулся до мяча, но свою команду не спас – 1:1.
Плата за расточительность
Пропущенный гол явно больно ударил по «спартаковцам». Москвичи никак не могли прийти в себя, а гости наращивали обороты. На перерыв команды могли уйти при счёте 2:1 в пользу испанского клуба. В самой концовке защитники «Спартака» позволили ветерану Крон-Дели беспрепятственно от линии штрафной пробить в дальнюю девятку, но Селихов каким-то чудом смахнул мяч рукой за перекладину.
Чудеса в штрафной «Спартака» продолжились и после перерыва. На протяжении 10-15 минут «Севилья» заставляла поклонников «красно-белых» вздыхать и хвататься за сердца. Бен-Йеддер, Крон-Дели и Эскудеро выходили на убойные позиции. Матч стал всё больше напоминать игру с «Ливерпулем», когда лишь геройства защитников и голкипера спасли москвичей от разгрома. Апогей случился на 53-й минуте. Крон-Дели в очередной раз получил мяч в чужой штрафной, Селихов рванул на датчанина, выбил у того мяч, но на этом атака гостей не закончилась. Бен-Йеддер спокойно обыграл Глушакова, бросившегося в подкат и вышел на пустые ворота. Селихова там заменили Джикия и Комбаров, форварду «Севильи» нужно было лишь попасть в пустую зону. В итоге тот пробил между «спартаковцами», но Комбаров успел выставить ногу!
А после этого чудеса происходили уже на противоположной стороне поля. «Спартак» сумел успокоить игру, а затем и самого соперника. На 58-й минуте Мельгарехо получил мяч на углу чужой штрафной и решился на хлёсткий удар низом. Выстрел получился идеальным: мяч попал в самую «шестёрку» ворот «Севильи»!
Испанцы так и не успели опомниться: ещё через пять минут Глушаков не менее эффектным ударом сделал преимущество «Спартака» более комфортным. Капитан «красно-белых» поймал на ногу передачу с фланга и пробил левой в самый угол! Вновь у Рико не было ни единого шанса на спасение.
Магия цифр
Преимущество в два мяча заставило понервничать многих болельщиков «Спартака». Как тут было не вспомнить об играх с «Анжи» и «Тосно»? Но на этот раз сработала магия других цифр. Восемь минут потребовалось «красно-белым», чтобы увеличить преимущество. В ходе очередной контратаки Промес сделал идеальную передачу Адриано, а тот легко обыграл Рико и пробил в пустые ворота – 4:1!
В оставшиеся минуты стадион уже не умолкал. «Спартаковцы» наслаждались каждым мгновением своей победы, а гости явно недоумевали, как такая команда не смогла обыграть «Марибор». В концовке пятая команда РФПЛ забила пятый гол пятой команде Примеры. Промес в стиле Мельгарехо сместился в центр и пробил под дальнюю штангу. Очередной бильярдный гол подвёл итог этому матчу.
«Спартак» одержал удивительную победу, в которую не верили даже оптимисты. Массимо Каррера не скрывал эмоций, Луис Адриано обнимался с главным тренером, как в чемпионский сезон, Промес посылал «месседжи» в камеру. Теперь «красно-белым» нужно ещё одно чудо: очки в гостевом матче с «Севильей» практически гарантируют москвичам еврокубковую весну в Лиге чемпионов.
Лига чемпионов
3 тур
"Спартак" - "Севилья" 5:1
Голы: Промес, 18, Мельгарехо, 59, Глушаков, 67, Адриано, 75, Промес, 90 - Кьер, 30.
"Спартак": Селихов, Комбаров, Джикия, Таски, Ещенко, Глушаков, Фернандо, Промес, Попов (Пашалич, 57), Самедов (Мельгарехо, 25), Адриано.
"Севилья": Рико, Меркадо, Лангле, Кьер, Эскудеро, Писарро, Крон-Дели (Васкес, 68), Банега, Сарабия, Нолито (Навас, 76), Бен-Йеддер (Муриэль, 82).
Предупреждения: Джикия, 34, Эскудеро, 37, Адриано, 45, Писарро, 89.
Антон Мозговой, Rusfootball.info
Кого бояться?
К спаренным матчам с «Севильей» московский «Спартак» подошёл с неплохими шансами на итоговый успех. «Красно-белые», сумев сдержать «Ливерпуль» на «Арене Открытие», не отпустили английский клуб в турнирной таблице. Ситуация могла быть куда более перспективной, обыграй «Спартак» в первом туре «Марибор». Тем не менее, для москвичей теперь практически всё должно было решиться в двухматчевом противостоянии с «Севильей».
С точки зрения борьбы за выход в плэй-офф Лиги чемпионов, подопечным Массимо Карреры нужно было в домашнем матче обязательно обыгрывать испанский клуб. И для этого были определённые предпосылки. Похоже, что «спартаковцы» постепенно начали выбираться из кризиса. «Красно-белые» не проигрывают уже с 19-го августа. В чемпионате России они одержали две победы подряд, обыграв «Урал» и «Терек».
Матч с «Ливерпулем» также должен был упрочить веру в собственные силы «спартаковцев». Хоть гости и создали уйму опасных моментов, но впечатляющая работоспособность хозяев позволила сохранить престижную ничью.
Ещё одним фактором «плюс» для «Спартака» было выздоровление Глушакова, Промеса и Жано Ананидзе. Возвращение из лазарета сразу трёх футболистов, два из которых являются лидерами, явно повышало шансы «спартаковцев» на успех.
Что касается «Севильи», то андалусийцы приехали в Москву в качестве лидеров своей группы. Победа над «Спартаком» при прогнозируемом успехе «Ливерпуля» над «Марибором» с определёнными оговорками фактически гарантировала испанцам место в плэй-офф. Перед поездкой в Россию «Севилья» в Примере уступила «Атлетику», откатившись на пятое место в турнирной таблице. На фоне не самого лучшего настроения гостей у «Спартака» появлялся шанс на положительный результат.
В межсезонье в «Севилье» сменился тренер. Хорхе Сампаоли отправился спасать Аргентину от позора непопадания на ЧМ-2018, а его место занял соотечественник Эдуардо Бериццо. При нём андалусийский клуб превратился в футбольного «академика». Футболисты «Севильи» начали подолгу разыгрывать мяч, доводить свои атаки до редких, но верных ударов по воротам. Отсюда – низкая результативность, минимальное количество опасных моментов и показатель по ударам по воротам на уровне середняков Примеры. Как итог – довольно активная критика Бериццо со стороны требовательных фанатов «Севильи», привыкших к весёлому футболу в эпоху Унаи Эмери.
Без страха
Многие эксперты прямо говорили, что «Спартаку» не стоит бояться «Севилью». В матче с «Ливерпулем» андалусийцам откровенно повезло сыграть вничью, в чемпионате Испании команда обыгрывает в основном аутсайдеров.
Наверняка, Массимо Каррера сумел настроить своих подопечных должным образом. После немного нервных стартовых минут хозяева заиграли более активно. В отличие от матча с «Ливерпулем», когда «красно-белые» думали только об обороне, в этой встрече они сразу показали серьёзность намерений.
Правда, сперва тревожно было болельщикам хозяев. На 12-й минуте Селихову пришлось выбегать из ворот, чтобы опередить Нолито, открывшегося под навес. Голкипер «Спартака» к мячу успел, но врезался в форварда соперника. Для хозяев обошлось без травм, а Нолито пришлось опробовать защитный шлем в стиле Петера Чеха.
Впрочем, долго обсуждать этот момент не пришлось. Уже через несколько минут «спартаковцы» подловили соперника. Во время контратаки мяч оказался у Ещенко, тот навесил с фланга, а Промес здорово сыграл на опережение, пробив головой из под Кьяера – 1:0!
Теперь уже гости большими силами пошли вперёд. Тревожно стало после того, как Фернандо завозился с мячом перед своей штрафной, едва не подарив сопернику опасную атаку. Ситуация приняла ещё более скверный оборот, когда Самедов захромал в ходе одного из эпизодов. Проклятие «Спартака» сохранилось – очередной травмированный уступил место на поле Мельгарехо. Впрочем, как оказалось, выход парагвайца станет едва ли не ключевым моментом в матче.
Постепенно преимущество испанского клуба стало угрожающим. Защитники «Спартака» начали ошибаться, позволяя сопернику слишком многое. И на 26-й минуте у ворот Селихова возник опаснейший момент. Нолито легко обыграл Ещенко, оставил не у дел ещё одного «спартаковца» и прострелил в центр, Джикия успел прервать передачу, но угодил в своего. В сутолоке во вратарской гости вполне могли протолкнуть мяч в ворота, но удача была на стороне «Спартака».
«Севилья» вернула своё на 30-й минуте. После углового Кьяер, как показалось, фолил на Глушакове, но судья не заметил нарушения правил, а дальше уже мяч срикошетил к датчанину, который неотразимо пробил низом в угол. Селихов хоть и дотянулся до мяча, но свою команду не спас – 1:1.
Плата за расточительность
Пропущенный гол явно больно ударил по «спартаковцам». Москвичи никак не могли прийти в себя, а гости наращивали обороты. На перерыв команды могли уйти при счёте 2:1 в пользу испанского клуба. В самой концовке защитники «Спартака» позволили ветерану Крон-Дели беспрепятственно от линии штрафной пробить в дальнюю девятку, но Селихов каким-то чудом смахнул мяч рукой за перекладину.
Чудеса в штрафной «Спартака» продолжились и после перерыва. На протяжении 10-15 минут «Севилья» заставляла поклонников «красно-белых» вздыхать и хвататься за сердца. Бен-Йеддер, Крон-Дели и Эскудеро выходили на убойные позиции. Матч стал всё больше напоминать игру с «Ливерпулем», когда лишь геройства защитников и голкипера спасли москвичей от разгрома. Апогей случился на 53-й минуте. Крон-Дели в очередной раз получил мяч в чужой штрафной, Селихов рванул на датчанина, выбил у того мяч, но на этом атака гостей не закончилась. Бен-Йеддер спокойно обыграл Глушакова, бросившегося в подкат и вышел на пустые ворота. Селихова там заменили Джикия и Комбаров, форварду «Севильи» нужно было лишь попасть в пустую зону. В итоге тот пробил между «спартаковцами», но Комбаров успел выставить ногу!
А после этого чудеса происходили уже на противоположной стороне поля. «Спартак» сумел успокоить игру, а затем и самого соперника. На 58-й минуте Мельгарехо получил мяч на углу чужой штрафной и решился на хлёсткий удар низом. Выстрел получился идеальным: мяч попал в самую «шестёрку» ворот «Севильи»!
Испанцы так и не успели опомниться: ещё через пять минут Глушаков не менее эффектным ударом сделал преимущество «Спартака» более комфортным. Капитан «красно-белых» поймал на ногу передачу с фланга и пробил левой в самый угол! Вновь у Рико не было ни единого шанса на спасение.
Магия цифр
Преимущество в два мяча заставило понервничать многих болельщиков «Спартака». Как тут было не вспомнить об играх с «Анжи» и «Тосно»? Но на этот раз сработала магия других цифр. Восемь минут потребовалось «красно-белым», чтобы увеличить преимущество. В ходе очередной контратаки Промес сделал идеальную передачу Адриано, а тот легко обыграл Рико и пробил в пустые ворота – 4:1!
В оставшиеся минуты стадион уже не умолкал. «Спартаковцы» наслаждались каждым мгновением своей победы, а гости явно недоумевали, как такая команда не смогла обыграть «Марибор». В концовке пятая команда РФПЛ забила пятый гол пятой команде Примеры. Промес в стиле Мельгарехо сместился в центр и пробил под дальнюю штангу. Очередной бильярдный гол подвёл итог этому матчу.
«Спартак» одержал удивительную победу, в которую не верили даже оптимисты. Массимо Каррера не скрывал эмоций, Луис Адриано обнимался с главным тренером, как в чемпионский сезон, Промес посылал «месседжи» в камеру. Теперь «красно-белым» нужно ещё одно чудо: очки в гостевом матче с «Севильей» практически гарантируют москвичам еврокубковую весну в Лиге чемпионов.
Лига чемпионов
3 тур
"Спартак" - "Севилья" 5:1
Голы: Промес, 18, Мельгарехо, 59, Глушаков, 67, Адриано, 75, Промес, 90 - Кьер, 30.
"Спартак": Селихов, Комбаров, Джикия, Таски, Ещенко, Глушаков, Фернандо, Промес, Попов (Пашалич, 57), Самедов (Мельгарехо, 25), Адриано.
"Севилья": Рико, Меркадо, Лангле, Кьер, Эскудеро, Писарро, Крон-Дели (Васкес, 68), Банега, Сарабия, Нолито (Навас, 76), Бен-Йеддер (Муриэль, 82).
Предупреждения: Джикия, 34, Эскудеро, 37, Адриано, 45, Писарро, 89.
Антон Мозговой, Rusfootball.info
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