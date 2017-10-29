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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Александр Мостовой: кто мог подумать, что едва не вылетевший тульский "Арсенал", сейчас будет рядом со "Спартаком"?
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"Спартак" не будет проводить тренировку в Севилье
"Спартак" не будет проводить тренировку в Севилье накануне матча Лиги чемпионов с одноименным испанским клубом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе красно-белых.
Спартаковцы проведут занятие во вторник утром на базе в Тарасовке, а в Испанию прибудут вечером. Матч пройдет в среду, начало - в 22:45 мск.
Спартаковцы проведут занятие во вторник утром на базе в Тарасовке, а в Испанию прибудут вечером. Матч пройдет в среду, начало - в 22:45 мск.
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