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"Спартак" не будет проводить тренировку в Севилье

"Спартак" не будет проводить тренировку в Севилье накануне матча Лиги чемпионов с одноименным испанским клубом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе красно-белых.

Спартаковцы проведут занятие во вторник утром на базе в Тарасовке, а в Испанию прибудут вечером. Матч пройдет в среду, начало - в 22:45 мск.
Теги: Спартак Севилья
Сегодня, 16:11
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