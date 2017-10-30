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ЦСКА перед игрой с "Базелем" тренировался в полном составе

ЦСКА провел тренировку в полном составе перед выездным матчем группового этапа Лиги чемпионов с "Базелем", сообщает "Спорт-Экспресс".

Также в общей группе занимаются полузащитник армейцев Алан Дзагоев, пропустивший месяц из-за травмы ахиллового сухожилия, и защитник Марио Фернандес, не принявший участие в матче 15-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом" (0:1).

Исключение составляет лишь молодой хавбек Александр Макаров, который до сих пор восстанавливается от повреждения, полученного перед началом сезона.
Теги: ЦСКА Базель
Сегодня, 21:42
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№2 Написал: liasport433 (Сегодня, 22:30) #
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Цитата: tiki
что ж за травма такая у Макарова то?


а кто это вообще
Регистрация: 19.06.2017
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 21:43) #
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Болеет за:
ЦСКА
что ж за травма такая у Макарова то?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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