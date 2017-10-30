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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Ничья в кавказском дерби
Ничья в кавказском дерби
15:50
Николай Наумов: "Зенит" начал думать, что вот-вот дожмет, тут-то и сработала локомотивская пружина
Николай Наумов: "Зенит" начал думать, что вот-вот дожмет, тут-то и сработала локомотивская пружина
ЦСКА перед игрой с "Базелем" тренировался в полном составе
ЦСКА провел тренировку в полном составе перед выездным матчем группового этапа Лиги чемпионов с "Базелем", сообщает "Спорт-Экспресс".
Также в общей группе занимаются полузащитник армейцев Алан Дзагоев, пропустивший месяц из-за травмы ахиллового сухожилия, и защитник Марио Фернандес, не принявший участие в матче 15-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом" (0:1).
Исключение составляет лишь молодой хавбек Александр Макаров, который до сих пор восстанавливается от повреждения, полученного перед началом сезона.
Также в общей группе занимаются полузащитник армейцев Алан Дзагоев, пропустивший месяц из-за травмы ахиллового сухожилия, и защитник Марио Фернандес, не принявший участие в матче 15-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом" (0:1).
Исключение составляет лишь молодой хавбек Александр Макаров, который до сих пор восстанавливается от повреждения, полученного перед началом сезона.
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