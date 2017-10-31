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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Дмитрий Комбаров: сильно радуюсь за Кирилла
Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров отметил, что очень рад успехам своего брата Кирилла в тульском "Арсенале".
– Давайте о приятном. В интернете ходит шутка: Кирилл Комбаров своими голевыми передачами в матчах с "Зенитом" и ЦСКА принес "Спартаку" больше пользы за октябрь, чем сами игроки красно-белых. Благодарите брата за помощь?
– Не благодарю, а сильно радуюсь за него. Звоню ему, общаемся. Он сейчас в приподнятом настроении. И "Арсенал" добивается результата, и он сам отдает много результативных пасов. Причем победных.
– Брат рассказывает о Миодраге Божовиче? Известный весельчак.
– Ну, не знаю, весельчак ли он. Пошутить, конечно, любит, но судя по игре, которую показывает "Арсенал", на тренировках Божович не веселится, а серьезно работает.
"Спорт-Экспресс"
– Давайте о приятном. В интернете ходит шутка: Кирилл Комбаров своими голевыми передачами в матчах с "Зенитом" и ЦСКА принес "Спартаку" больше пользы за октябрь, чем сами игроки красно-белых. Благодарите брата за помощь?
– Не благодарю, а сильно радуюсь за него. Звоню ему, общаемся. Он сейчас в приподнятом настроении. И "Арсенал" добивается результата, и он сам отдает много результативных пасов. Причем победных.
– Брат рассказывает о Миодраге Божовиче? Известный весельчак.
– Ну, не знаю, весельчак ли он. Пошутить, конечно, любит, но судя по игре, которую показывает "Арсенал", на тренировках Божович не веселится, а серьезно работает.
"Спорт-Экспресс"
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