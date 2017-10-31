Дмитрий Комбаров: сильно радуюсь за Кирилла

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров отметил, что очень рад успехам своего брата Кирилла в тульском "Арсенале".– Не благодарю, а сильно радуюсь за него. Звоню ему, общаемся. Он сейчас в приподнятом настроении. И "Арсенал" добивается результата, и он сам отдает много результативных пасов. Причем победных.– Ну, не знаю, весельчак ли он. Пошутить, конечно, любит, но судя по игре, которую показывает "Арсенал", на тренировках Божович не веселится, а серьезно работает.