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"ПСЖ" и "Бавария" вышли в плей-офф, "Рома" разгромила "Челси"

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4-й тур

"Селтик" - "Бавария" - 1:2

"Атлетико" - "Карабах" - 1:1

"Рома" - "Челси" - 3:0

"ПСЖ" - "Андерлехт" 5:0
Сегодня, 00:48
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(2)
№1 Написал: spiri (Сегодня, 00:55) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Челси лоханулся конкретно..без шансов... flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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