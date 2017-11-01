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Наставник спартаковской молодежки: огромное спасибо болельщикам, они были нашим 12-м игроком

Главный тренер молодежки "Спартака" Алексей Лунин рассказал о прошедшем матче 4-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА с "Севильей" (3:3).

"Игра получилась продолжением первого матча. Испанцы сразу устроили охоту за игроками, за Руденко в частности. Старались не поддаваться на провокации, были к этому готовы. Ребята молодцы, проявили характер. Огромное спасибо болельщикам, они были нашим 12-м игроком! Драка в конце? Надо пересмотреть, кто начал. Хотел бы отметить артистизм ребят, которые в конце показали испанцам, что симулировать - нехорошо", - Лунина "Спорт-Экспресс".
Теги: Спартак Севилья
Сегодня, 18:41
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