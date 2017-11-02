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Сергей Жуков: если на поле бегают восемь темнокожих ребят, то появляется ощущение, что нахожусь не на родине

Известный музыкант, болельщик ЦСКА и близкий друг вратаря армейцев Игоря Акинфеева Сергей Жуков после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов между красно-синими и "Базелем" (2:1) подчеркнул, что его радует, когда в составе российских команд на поле выходят молодые воспитанники.

– Как вам молодой Кучаев?

– Я вообще всегда безумно радуюсь за молодежь. Потому что должны же начинать играть наши молодые футболисты. Если прихожу на футбол, а на поле бегают восемь темнокожих ребят, то появляется ощущение, что нахожусь не на родине. И искренне счастлив, когда появляются такие ребята, как Головин, Жемалетдинов, Кучаев, Чалов.

– "Зенит" выпускает восемь иностранцев в Лиге Европы, а у ЦСКА в Базеле играли девять россиян.

– Вот и говорю, что странно, когда за российскую команду выступает столько иностранцев. А как быть нашим мальчишкам, которые начинают во дворах с мечтами о Лиге чемпионов?

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 00:07
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4
(1)
№4 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 00:44) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
он тоже наверное черные голы не считал)))


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
№3 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 00:30) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
где то тихо заплакали Марио и Витек
Регистрация: 20.07.2009
№2 Написал: dvdw (Сегодня, 00:18) #
  • +4
  •  (4)

Наши мальчишки из за лимита получают в России за месяц такие деньги ,которые в англии например ,они получили бы за 2 года игры в 4 дивизионе.
Регистрация: 27.09.2016
№1 Написал: Opioman СПб (Сегодня, 00:14) #
  • +1
  •  (5)

подождите, он не за ЦСКА болеют, где как известно "всегда будут негры"?


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DenisGoncharov.ru
Регистрация: 19.03.2007
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