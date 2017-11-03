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Сергей Горлукович: никто из игроков "Спартака" не заслужил добрых слов после матча с "Севильей"

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" (1:2) отметил, что испанский клуб добился в этой встрече заслуженной победы.

- Зе Луиш хотя бы заслуживает добрых слов?

– Да никто вчера добрых слов не заслуживал. Проиграли. Точка. После домашней встречи можно было всех хвалить, что я и делал. Вообще никаких вопросов не возникало – по эмоциям, самоотдаче. Хотя такие игры у нас случаются раз в 100 лет. Не стоит ее каждый день вспоминать. Если не выйдем из группы, что тогда? Какова тогда будет цена той победы? А вчера мы увидели заслуженную во всех отношениях победу хозяев.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Горлукович Спартак Севилья
Сегодня, 02:42
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№2 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 03:26) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: mikelo73
Рейнгольд отдыхает!!!!

Этот вообще какой то упоротый. Слили? Всех расстрелять.
Ну народ, нельзя же так...


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С детства за Тосно
Регистрация: 6.11.2011
№1 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 02:50) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Рейнгольд отдыхает!!!!
Регистрация: 18.03.2012
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