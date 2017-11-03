Сергей Горлукович: никто из игроков "Спартака" не заслужил добрых слов после матча с "Севильей"

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" (1:2) отметил, что испанский клуб добился в этой встрече заслуженной победы.– Да никто вчера добрых слов не заслуживал. Проиграли. Точка. После домашней встречи можно было всех хвалить, что я и делал. Вообще никаких вопросов не возникало – по эмоциям, самоотдаче. Хотя такие игры у нас случаются раз в 100 лет. Не стоит ее каждый день вспоминать. Если не выйдем из группы, что тогда? Какова тогда будет цена той победы? А вчера мы увидели заслуженную во всех отношениях победу хозяев.