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УЕФА закрыл дисциплинарное дело в отношении "Ромы"

Контрольно-дисципилинарная и этическая инстанция Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) закрыла дисциплинарное дело в отношении "Ромы", сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу организации.

После гостевого матча группового этапа Лиги чемпионов с "Челси", который состоялся 18 октября, в отношении римской команды было открыто дело. «Рома» подозревалась в расистском поведении своих болельщиков.

В группе C римский клуб лидирует, имея в активе восемь очков
Теги: Рома
Сегодня, 01:37
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