Опрос:

Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Показать все опросы

Новости партнеров

Виктор Линделеф: Вернблум - отличный игрок, он очень важен для ЦСКА

Защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Швеции Виктор Линделеф в преддверии матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА отметил, что его соотечественник Понтус Вернблум играет большую роль в действиях армейцев.

– Вопрос о Вернблуме. Он не сыграет против "МЮ" из-за дисквалификации. Как это скажется на ЦСКА – и прежде всего на атаке армейцев, ведь Понтус теперь действует в нападении? Ждете, что Вернблум сыграет на ЧМ-2018 за Швецию, вернувшись в состав сборной?

– Понтус – отличный игрок. Он важен для ЦСКА и находится в отлично форме. А касательно сборной, поговорите лучше с ним. Мы в Швеции всегда хотим, чтобы за сборную выступали хорошие футболисты. А Понтус – хороший футболист. Дальше все зависит от него.

– Главное отличие "МЮ" от "Бенфики", где вы выступали раньше?

– Премьер-лига гораздо более сложный турнир, чем португальская лига. Тут очень много сильных клубов. Здесь больше глаз, больше внимания к тебе.

– В субботу "МЮ" встретится с "Ман Сити". Дерби для вас важнее, чем матч с российским клубом?

– Мы хотим победить ЦСКА. Все ребята думают только о завтрашней игре, а не на ближайшем дерби. Матч с "Манчестер Сити" пока даже не обсуждаем.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Манчестер Юнайтед Вернблум ЦСКА
Сегодня, 19:17
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.