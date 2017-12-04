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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Виктор Линделеф: Вернблум - отличный игрок, он очень важен для ЦСКА
Защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Швеции Виктор Линделеф в преддверии матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА отметил, что его соотечественник Понтус Вернблум играет большую роль в действиях армейцев.
– Вопрос о Вернблуме. Он не сыграет против "МЮ" из-за дисквалификации. Как это скажется на ЦСКА – и прежде всего на атаке армейцев, ведь Понтус теперь действует в нападении? Ждете, что Вернблум сыграет на ЧМ-2018 за Швецию, вернувшись в состав сборной?
– Понтус – отличный игрок. Он важен для ЦСКА и находится в отлично форме. А касательно сборной, поговорите лучше с ним. Мы в Швеции всегда хотим, чтобы за сборную выступали хорошие футболисты. А Понтус – хороший футболист. Дальше все зависит от него.
– Главное отличие "МЮ" от "Бенфики", где вы выступали раньше?
– Премьер-лига гораздо более сложный турнир, чем португальская лига. Тут очень много сильных клубов. Здесь больше глаз, больше внимания к тебе.
– В субботу "МЮ" встретится с "Ман Сити". Дерби для вас важнее, чем матч с российским клубом?
– Мы хотим победить ЦСКА. Все ребята думают только о завтрашней игре, а не на ближайшем дерби. Матч с "Манчестер Сити" пока даже не обсуждаем.
"Спорт-Экспресс"
– Вопрос о Вернблуме. Он не сыграет против "МЮ" из-за дисквалификации. Как это скажется на ЦСКА – и прежде всего на атаке армейцев, ведь Понтус теперь действует в нападении? Ждете, что Вернблум сыграет на ЧМ-2018 за Швецию, вернувшись в состав сборной?
– Понтус – отличный игрок. Он важен для ЦСКА и находится в отлично форме. А касательно сборной, поговорите лучше с ним. Мы в Швеции всегда хотим, чтобы за сборную выступали хорошие футболисты. А Понтус – хороший футболист. Дальше все зависит от него.
– Главное отличие "МЮ" от "Бенфики", где вы выступали раньше?
– Премьер-лига гораздо более сложный турнир, чем португальская лига. Тут очень много сильных клубов. Здесь больше глаз, больше внимания к тебе.
– В субботу "МЮ" встретится с "Ман Сити". Дерби для вас важнее, чем матч с российским клубом?
– Мы хотим победить ЦСКА. Все ребята думают только о завтрашней игре, а не на ближайшем дерби. Матч с "Манчестер Сити" пока даже не обсуждаем.
"Спорт-Экспресс"
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