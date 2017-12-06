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Виктор Гончаренко: ЦСКА не должны волновать вброс о продаже клуба, ОИ и приезд Слуцкого

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от "Манчестер Юнайтед" (1:2) в 6-м туре Лиги чемпионов подвёл итоги всего группового этапа.

"Не знаю нюансов, тяжело комментировать. Не думаю, что они сидели в телефоне. Вброс о продаже клуба, Олимпиада, приезд Слуцкого – всё это не должно нас волновать.

"Манчестер" нас немного подвёл, проиграв "Базелю". Но не надо ждать, чтобы кто-то помог. Наши молодые игроки получили опыт. Если рассматривать домашний матч с "Манчестером" – нельзя не ожидать спада. С "Базелем" мы растерялись в первые минуты. Но и игра с "Бенфикой", и с "Базелем" на выезде могут быть занесены нам в актив", — цитирует Гончаренко "Чемпионат.сом".
Теги: Гончаренко ЦСКА Манчестер Юнайтед Слуцкий
Сегодня, 03:03
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