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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Франция оторвалась от России в таблице коэффициентов УЕФА
Франция увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) благодаря выходу ПСЖ в плей-офф Лиги чемпионов.
ПСЖ гарантировал себе участие в 1/8 финала Лиги чемпионов еще месяц назад, но только сейчас, после завершения шестого тура в группе B, Франции достались пять баллов, положенные за попадание клуба в число 16 сильнейших. При этом во вторник парижская команда потерпела поражение - в Мюнхене она уступила немецкой "Баварии" (1:3).
Теперь суммарный коэффициент Франции (учитываются только последние пять сезонов), занимающей в рейтинге УЕФА пятое место, составляет 53,081. Поскольку ЦСКА в шестом туре Лиги чемпионов в гостях проиграл "Манчестер Юнайтед" (1:2) и не сумел пробиться в плей-офф турнира, коэффициент России остался прежним - 49,382. Россия занимает шестую строчку в таблице, а на седьмой позиции идет Португалия (44,082), чьи клубы во вторник тоже выступили неудачно - "Спортинг" на выезде уступил "Барселоне" (0:2), а "Бенфика" дома с таким же счетом проиграла швейцарскому "Базелю".
ЦСКА занял третье место в группе А, выйдя в 1/16 финала Лиги Европы, а "Бенфика" в ней стала четвертой, завершив выступления в еврокубках сезона-2017/18. "Спортинг" в группе D финишировал на третьей строчке и теперь тоже сыграет в Лиге Европы.
ТАСС
ПСЖ гарантировал себе участие в 1/8 финала Лиги чемпионов еще месяц назад, но только сейчас, после завершения шестого тура в группе B, Франции достались пять баллов, положенные за попадание клуба в число 16 сильнейших. При этом во вторник парижская команда потерпела поражение - в Мюнхене она уступила немецкой "Баварии" (1:3).
Теперь суммарный коэффициент Франции (учитываются только последние пять сезонов), занимающей в рейтинге УЕФА пятое место, составляет 53,081. Поскольку ЦСКА в шестом туре Лиги чемпионов в гостях проиграл "Манчестер Юнайтед" (1:2) и не сумел пробиться в плей-офф турнира, коэффициент России остался прежним - 49,382. Россия занимает шестую строчку в таблице, а на седьмой позиции идет Португалия (44,082), чьи клубы во вторник тоже выступили неудачно - "Спортинг" на выезде уступил "Барселоне" (0:2), а "Бенфика" дома с таким же счетом проиграла швейцарскому "Базелю".
ЦСКА занял третье место в группе А, выйдя в 1/16 финала Лиги Европы, а "Бенфика" в ней стала четвертой, завершив выступления в еврокубках сезона-2017/18. "Спортинг" в группе D финишировал на третьей строчке и теперь тоже сыграет в Лиге Европы.
ТАСС
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