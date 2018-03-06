Фанаты "ПСЖ" ночью взрывали петарды у отеля "Реала"

Фанаты "ПСЖ" ночью взрывали петарды, жгли пиротехнику и скандировали оскорбительные кричалки в адрес "Реала" у отеля в Париже, где остановились футболисты мадридцев перед ответным матчем команд в 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов.Фанаты продолжали свои действия до тех пор, пока их не разогнала полиция, которую вызвали сотрудники службы безопасности "Реала".