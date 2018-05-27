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Серхио Рамос повторил рекорд Франца Бекенбауэра

Защитник "Реала" Серхио Рамос стал первым капитаном команды, приведшим её к трём победам в финалах Лиги чемпионов, со времен Франца Бекенбауэра (1974-1976), сообщает официальный сайт УЕФА.
Теги: Рамос Реал
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