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УЕФА не накажет Рамоса за атаку Кариуса в финале ЛЧ

Защитник "Реала" Серхио Рамос избежал наказания за удар локтем в голову голкипера "Ливерпуля" Лориса Кариуса в финале Лиги чемпионов.

УЕФА решил не применять санкций к испанцу, хотя имеет полномочия наказывать игроков после матча, если имело место серьезное нарушение правил, а судьи этого не заметили.

Комиссия оценила эпизод с ударом локтем и сообщила, что правило «не применяется в данном случае».

Также УЕФА сообщил, что никаких протестов по этому поводу подано не было.

Sky Sports
Теги: Рамос Кариус
Сегодня, 08:13
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(0)
№2 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 08:54) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Как к нашим так сразу жестко применяют меры,как о своей гейропе так ничего
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
№1 Написал: Antip7 (Сегодня, 08:41) #
  • -1
  •  (3)

Пдрсы
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
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