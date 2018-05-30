УЕФА не накажет Рамоса за атаку Кариуса в финале ЛЧ

Защитник "Реала" Серхио Рамос избежал наказания за удар локтем в голову голкипера "Ливерпуля" Лориса Кариуса в финале Лиги чемпионов.УЕФА решил не применять санкций к испанцу, хотя имеет полномочия наказывать игроков после матча, если имело место серьезное нарушение правил, а судьи этого не заметили.Комиссия оценила эпизод с ударом локтем и сообщила, что правило «не применяется в данном случае».Также УЕФА сообщил, что никаких протестов по этому поводу подано не было.