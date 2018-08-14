Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:49
Кафельников: Каррера не ставит в основу единственного игрока, способного обыгрывать один в один (2)
Кафельников: Каррера не ставит в основу единственного игрока, способного обыгрывать один в один (2)
20:15
В первый день продаж билетов на матч "Крылья Советов" - "Локомотив" реализовано порядка 10 тыс билетов
В первый день продаж билетов на матч "Крылья Советов" - "Локомотив" реализовано порядка 10 тыс билетов
18:56
Иван Саввиди: "Спартак" предоставил мне очень неудобные места - пришлось купить билеты самому (9)
Иван Саввиди: "Спартак" предоставил мне очень неудобные места - пришлось купить билеты самому (9)
15:17
На игре "Спартак" - ПАОК ожидается около 40 тыс зрителей, греков в гостевом секторе поддержат 59 человек (2)
На игре "Спартак" - ПАОК ожидается около 40 тыс зрителей, греков в гостевом секторе поддержат 59 человек (2)
14:16
В Премьер-лиге могут создать стабилизационный фонд для помощи клубам, испытывающим проблемы (32)
В Премьер-лиге могут создать стабилизационный фонд для помощи клубам, испытывающим проблемы (32)
13:10
История помнит. Пять раз, когда нашим командам в еврокубках удавалось отыграться после первого матча (10)
История помнит. Пять раз, когда нашим командам в еврокубках удавалось отыграться после первого матча (10)
БАТЭ прошел "Карабах" и сыграет в отборочном раунде плей-офф ЛЧ с ПСВ
Белорусский БАТЭ сыграл вничью с азербайджанским "Карабахом" в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов - 1:1. Таким образом БАТЭ вышел в следующий раунд отбора ЛЧ - в первом матче борисовцы выиграли со счетом 1:0.
В плей-офф белорусы сыграют с голландским ПСВ.
Лига чемпионов
3-й отборочный раунд
Ответный матч
БАТЭ (Белоруссия) - "Карабах" (Азербайджан) - 1:1 (1:0)
Голы: Иванич, 20 (1:0). Мичел, 54 (1:1).
Удаление: Эмегара (Карабах), 77.
Судья: Трейманис (Латвия).
14 августа. Борисов. Стадион "Борисов-Арена".
Первый матч - 1:0.
В плей-офф белорусы сыграют с голландским ПСВ.
Лига чемпионов
3-й отборочный раунд
Ответный матч
БАТЭ (Белоруссия) - "Карабах" (Азербайджан) - 1:1 (1:0)
Голы: Иванич, 20 (1:0). Мичел, 54 (1:1).
Удаление: Эмегара (Карабах), 77.
Судья: Трейманис (Латвия).
14 августа. Борисов. Стадион "Борисов-Арена".
Первый матч - 1:0.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.