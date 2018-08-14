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БАТЭ прошел "Карабах" и сыграет в отборочном раунде плей-офф ЛЧ с ПСВ

Белорусский БАТЭ сыграл вничью с азербайджанским "Карабахом" в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов - 1:1. Таким образом БАТЭ вышел в следующий раунд отбора ЛЧ - в первом матче борисовцы выиграли со счетом 1:0.

В плей-офф белорусы сыграют с голландским ПСВ.

Лига чемпионов

3-й отборочный раунд

Ответный матч

БАТЭ (Белоруссия) - "Карабах" (Азербайджан) - 1:1 (1:0)


Голы: Иванич, 20 (1:0). Мичел, 54 (1:1).

Удаление: Эмегара (Карабах), 77.

Судья: Трейманис (Латвия).

14 августа. Борисов. Стадион "Борисов-Арена".

Первый матч - 1:0.
Теги: БАТЭ ПСВ Карабах
Сегодня, 22:09
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(3)
№2 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 22:22) #
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Болеет за:
«Зенит»
авось пройдут
Регистрация: 27.08.2008 [жалоба]
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 22:14) #
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  •  (5)
online

Поздравления белорусским братьям
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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