БАТЭ прошел "Карабах" и сыграет в отборочном раунде плей-офф ЛЧ с ПСВ

Белорусский БАТЭ сыграл вничью с азербайджанским "Карабахом" в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов - 1:1. Таким образом БАТЭ вышел в следующий раунд отбора ЛЧ - в первом матче борисовцы выиграли со счетом 1:0.В плей-офф белорусы сыграют с голландским ПСВ.Иванич, 20 (1:0). Мичел, 54 (1:1).Эмегара (Карабах), 77.Трейманис (Латвия).14 августа. Борисов. Стадион "Борисов-Арена".Первый матч - 1:0.