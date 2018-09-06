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УЕФА оценит готовность "Лужников" к Лиге чемпионов 10 или 11 сентября

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сказал о том, что билеты на матчи Лиги чемпионов сначала будут распространяться среди владельцев абонементов, после чего их смогут приобрести и остальные болельщики.

- Когда ждете инспекцию УЕФА, которая даст оценку готовности "Лужников"?

- Делегация УЕФА приедет в понедельник-вторник.

- Изменится ли ценовая политика, учитывая большую вместительность стадиона в Лужниках?

- В данный момент мы рассматриваем этот вопрос. В любом случае мы постараемся учесть интересы всех категорий людей. Безусловно, предусматривается и система скидок. В первую очередь мы обеспечим соответствующими, а может быть даже и улучшенными, местами владельцев абонементов, в которые уже включает в себя матчи Лиги чемпионов. Тоже самое будет касаться владельцев карт болельщиков клуба, у них будут определенные привилегии. Сначала реализация будет для владельцев абонементов, а следующий этап – продажа для всех остальных болельщиков и любителей футбола. С учетом вместимости стадиона будет широкая ценовая категория.

- Реализация билетов будет также, как в и прошлых сезонах, пакетами на три матча?

- Да, реализация будет пакетами. Но, как и в прошлом году, мы готовы идти на встречу, когда люди приезжают из других городов. Пока все же концепция такая, что будем продавать пакетами. То есть количество билетов на все матчи будет в равном количестве. Повторюсь: мы пока в процессе проработки этого вопроса. Лучше семь раз отмерить и один раз отрезать.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Бабаев ЦСКА
Сегодня, 20:02
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