Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:38
Владислав Радимов: Семак обратит внимание на футболистов "Зенита-2", если они покажут, что способны играть на высоком уровне (1)
Владислав Радимов: Семак обратит внимание на футболистов "Зенита-2", если они покажут, что способны играть на высоком уровне (1)
19:23
Станислав Черчесов о Дзюбе-капитане: это вытекало из логики всего. Артем – самый опытный наш футболист (6)
Станислав Черчесов о Дзюбе-капитане: это вытекало из логики всего. Артем – самый опытный наш футболист (6)
15:52
Спортивный директор тульского "Арсенала": в команде хорошая атмосфера. Мы преодолеем трудности
Спортивный директор тульского "Арсенала": в команде хорошая атмосфера. Мы преодолеем трудности
15:47
Депутат Госдумы Лебедев: УЕФА и ФИФА обязаны рассмотреть лозунг "Слава Украине" на футболках (9)
Депутат Госдумы Лебедев: УЕФА и ФИФА обязаны рассмотреть лозунг "Слава Украине" на футболках (9)
12:26
"Извините, пирожки", "Все сами видели, ***". Дзюба рассказал, как избегать общения с журналистами (7)
"Извините, пирожки", "Все сами видели, ***". Дзюба рассказал, как избегать общения с журналистами (7)
10:52
Витиньо забил первый гол после возвращения в Бразилию. Он не мог отличиться более 500 минут (4)
Витиньо забил первый гол после возвращения в Бразилию. Он не мог отличиться более 500 минут (4)
УЕФА оценит готовность "Лужников" к Лиге чемпионов 10 или 11 сентября
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сказал о том, что билеты на матчи Лиги чемпионов сначала будут распространяться среди владельцев абонементов, после чего их смогут приобрести и остальные болельщики.
- Когда ждете инспекцию УЕФА, которая даст оценку готовности "Лужников"?
- Делегация УЕФА приедет в понедельник-вторник.
- Изменится ли ценовая политика, учитывая большую вместительность стадиона в Лужниках?
- В данный момент мы рассматриваем этот вопрос. В любом случае мы постараемся учесть интересы всех категорий людей. Безусловно, предусматривается и система скидок. В первую очередь мы обеспечим соответствующими, а может быть даже и улучшенными, местами владельцев абонементов, в которые уже включает в себя матчи Лиги чемпионов. Тоже самое будет касаться владельцев карт болельщиков клуба, у них будут определенные привилегии. Сначала реализация будет для владельцев абонементов, а следующий этап – продажа для всех остальных болельщиков и любителей футбола. С учетом вместимости стадиона будет широкая ценовая категория.
- Реализация билетов будет также, как в и прошлых сезонах, пакетами на три матча?
- Да, реализация будет пакетами. Но, как и в прошлом году, мы готовы идти на встречу, когда люди приезжают из других городов. Пока все же концепция такая, что будем продавать пакетами. То есть количество билетов на все матчи будет в равном количестве. Повторюсь: мы пока в процессе проработки этого вопроса. Лучше семь раз отмерить и один раз отрезать.
"Спорт-Экспресс"
- Когда ждете инспекцию УЕФА, которая даст оценку готовности "Лужников"?
- Делегация УЕФА приедет в понедельник-вторник.
- Изменится ли ценовая политика, учитывая большую вместительность стадиона в Лужниках?
- В данный момент мы рассматриваем этот вопрос. В любом случае мы постараемся учесть интересы всех категорий людей. Безусловно, предусматривается и система скидок. В первую очередь мы обеспечим соответствующими, а может быть даже и улучшенными, местами владельцев абонементов, в которые уже включает в себя матчи Лиги чемпионов. Тоже самое будет касаться владельцев карт болельщиков клуба, у них будут определенные привилегии. Сначала реализация будет для владельцев абонементов, а следующий этап – продажа для всех остальных болельщиков и любителей футбола. С учетом вместимости стадиона будет широкая ценовая категория.
- Реализация билетов будет также, как в и прошлых сезонах, пакетами на три матча?
- Да, реализация будет пакетами. Но, как и в прошлом году, мы готовы идти на встречу, когда люди приезжают из других городов. Пока все же концепция такая, что будем продавать пакетами. То есть количество билетов на все матчи будет в равном количестве. Повторюсь: мы пока в процессе проработки этого вопроса. Лучше семь раз отмерить и один раз отрезать.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.