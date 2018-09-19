"ПСЖ" уступил в четырех матчах в Лиги чемпионов подряд впервые в истории

"ПСЖ" на последних минутах отдал победу английскому "Ливерпулю" (2:3) в матче группового этапа Лиги чемпионов.Этот проигрыш стал для парижского клуба четвертым кряду в рамках Лиги чемпионов, что произошло с командой впервые в истории.В прошлом сезоне французы уступили "Баварии" (1:2) в шестом туре группового раунда, после чего потерпели два поражения от "Реала" (1:3 в гостях, 1:2 дома) в рамках 1/8 финала.