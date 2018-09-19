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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Иван Ракитич: когда Месси бьет штрафные, часто заранее думаем, как праздновать гол
Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич прокомментировал разгромную победу над "ПСВ" (4:0) в первом туре Лиги чемпионов и отдельно отметил игру нападающего каталонского клуба Лионеля Месси.
"Это Лига чемпионов. ПСВ приехал с огромной мотивацией, они хорошо стартовали у себя в чемпионате. Мы хорошо поработали, но нам все равно есть, куда расти. Мы на правильном пути. Мы еще не готовы на 100 процентов, но постепенно двигаемся вперед, получая удовольствие от игры. Это только старт сезона.
Гол Месси со штрафного? В таких ситуациях мы часто заранее начинаем думать о том, как праздновать гол. Нужно, чтобы он не останавливался и продолжал в том же духе", — приводит слова хорватского футболиста Mundo Deportivo.
"Газета.ру"
"Это Лига чемпионов. ПСВ приехал с огромной мотивацией, они хорошо стартовали у себя в чемпионате. Мы хорошо поработали, но нам все равно есть, куда расти. Мы на правильном пути. Мы еще не готовы на 100 процентов, но постепенно двигаемся вперед, получая удовольствие от игры. Это только старт сезона.
Гол Месси со штрафного? В таких ситуациях мы часто заранее начинаем думать о том, как праздновать гол. Нужно, чтобы он не останавливался и продолжал в том же духе", — приводит слова хорватского футболиста Mundo Deportivo.
"Газета.ру"
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