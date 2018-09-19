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Криштиану Роналду получил красную карточку за удар соперника и в слезах покинул поле (видео)

"Ювентус" остался в меньшинстве в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Валенсии".

На 29-й минуте за агрессивное поведение был удален нападающий Криштиану Роналду, который, по мнению арбитров, ударил соперника по голове. 33-летний португалец покинул поле в слезах.

Это первая игра Роналду за "Ювентус" в Лиге чемпионов. В туринский клуб он перешел в летнее трансферное окно из "Реала".



Криштиану Роналду получил красную карточку за удар соперника и в слезах покинул поле (видео)
Теги: Роналду Ювентус Валенсия Видео
Сегодня, 22:40
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№4 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 22:53) #
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Болеет за:
«Спартак»
21-й век с*ка, поближе камеры нет что ли?! раз 5 посмотрел так и не понял что случилось...
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
№3 Написал: Primus Москва (Сегодня, 22:51) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Элла Панфилова сегодня тоже расплакалась. Эх, жаль не удалилась


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Зенит за десятки миллиардов 10 лет строил свой стадион, чтобы сделать на нем Спартак чемпионом (Спорт-ФМ)
Регистрация: 14.07.2013 [жалоба]
№2 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 22:49) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Выгнали на за что. Судьи такие судьи...
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№1 Написал: fartovij Иваново (Сегодня, 22:48) #
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Болеет за:
«Анжи»
За такое красную не дают, че судья творит?)


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Анжи
Арсенал
Реал
Регистрация: 29.01.2013 [жалоба]
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