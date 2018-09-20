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"Реал" разгромил "Рому" в Мадриде

Мадридский "Реал" в первом туре Лиги чемпионов на своем поле крупно обыграл итальянскую "Рому".

"Реал" (Испания) – "Рома" (Италия) 3:0 (1:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 45 Иско, 2:0 – 58 Бэйл, 3:0 – 90 Диас.

"Реал" – Навас, Варан, Марсело, Карвахаль, Рамос, Кроос, Каземиро, Иско, Модрич (Сьос, 85), Бэйл (Диас, 73), Бензема (Асенсио, 62).

"Рома" – Ольсен, Фасио, Манолас, Коларов, Флоренци, Нзонзи (Шик, 69), де Росси, Ундер, Дзаньоло (Пеллегрини, 54), Эль-Шаарави (Перотти, 62), Джеко.

Предупреждения: Рамос (23), де Росси (44), Джеко (76).
Теги: Реал Рома
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