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Полузащитник "Виктории Пльзень" назвал ничью с ЦСКА позором

Хавбек чешской "Виктории" Даниэль Коларж после матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА (2:2) отметил, что команда разочарована из-за итогового результата.

"Мы разочарованы. Если вы ведете 2:0 к перерыву, то, конечно, хотите сохранить такой счет.

ЦСКА во втором тайме давил на нас. У них были хорошие шансы, хотя у нас тоже были неплохие контратаки. В любом случае, это просто позор, что не удалось сохранить победу", - сказал Колларрж.

Твиттер "Виктории"
Теги: ЦСКА Виктория П
Сегодня, 08:20
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(2)
№5 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 09:09) #
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  •  (2)
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«Спартак»
Так такой колхоз как вы,нудно было легко побеждать.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№4 Написал: Nevalyashka Nevalyashka (Сегодня, 09:05) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Реал»
Позор в том, что забили 2 - пропустили 3, а очко все равно скомуниздили
Регистрация: 31.03.2015 [жалоба]
№3 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 08:49) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
коням просто времени не хватило, иначе главный позор впереди был бы у вас )))


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В спокойствии сила (с)
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
№2 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 08:28) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
да я тоже думал,что кони возьмут 3 очка worried
Регистрация: 21.07.2011 [жалоба]
№1 Написал: Sergeevich (Сегодня, 08:22) #
  • 0
  •  (10)
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«Зенит»
Причем позор для ЦСКА...
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
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