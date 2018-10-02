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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Максим Боков: верю, что ЦСКА победит "Реал"
Бывший защитник ЦСКА Максим Боков считает, что армейцам по силам победить "Реал".
- Молодежь ЦСКА уже начала сыгрываться, да и в принципе сейчас удачный для армейцев период. Несмотря на то, что есть несколько травмированных, есть костяк, который показывает уверенную игру. Почему бы шансам против Мадрида не быть? – говорит Боков. - Тем более, некоторые футболисты стартового состава "Реала" пропустят встречу (Бэйл и Марселу травмированы, Иско перенес операцию по удалению аппендицита, а Серхио Рамосу предоставлен отдых – Прим.). Уверен, у всех наших ребят есть желание "обидеть" испанцев у себя дома. Если это произойдет - матч надолго останется в памяти не только у футболистов, но и болельщиков, которые придут в "Лужники".
Конечно, "Реал" есть "Реал", но, если вспоминать историю, Королевский клуб уже приезжал в Москву играть и с ЦСКА, и, например, со "Спартаком" - и не всегда добивался успеха, - продолжает Боков. - Красно-синие умеют противостоять грандам, все помнят успехи против "Интера", "Манчестер Сити", да и ничью с тем же Мадридом в 2012-м. Можно повторить сейчас! Да, "Реал" - не условный "Оренбург", эта команда сыграет первым номером, но мне кажется, что ЦСКА достаточно хорошо укомплектован и не станет просто отсиживаться в обороне.
- Ваш прогноз?
- Рискну - армейцы победят со счетом 2:1. Я - оптимист, верю, что у наших ребят все получится.
"Спорт-Экспресс"
- Молодежь ЦСКА уже начала сыгрываться, да и в принципе сейчас удачный для армейцев период. Несмотря на то, что есть несколько травмированных, есть костяк, который показывает уверенную игру. Почему бы шансам против Мадрида не быть? – говорит Боков. - Тем более, некоторые футболисты стартового состава "Реала" пропустят встречу (Бэйл и Марселу травмированы, Иско перенес операцию по удалению аппендицита, а Серхио Рамосу предоставлен отдых – Прим.). Уверен, у всех наших ребят есть желание "обидеть" испанцев у себя дома. Если это произойдет - матч надолго останется в памяти не только у футболистов, но и болельщиков, которые придут в "Лужники".
Конечно, "Реал" есть "Реал", но, если вспоминать историю, Королевский клуб уже приезжал в Москву играть и с ЦСКА, и, например, со "Спартаком" - и не всегда добивался успеха, - продолжает Боков. - Красно-синие умеют противостоять грандам, все помнят успехи против "Интера", "Манчестер Сити", да и ничью с тем же Мадридом в 2012-м. Можно повторить сейчас! Да, "Реал" - не условный "Оренбург", эта команда сыграет первым номером, но мне кажется, что ЦСКА достаточно хорошо укомплектован и не станет просто отсиживаться в обороне.
- Ваш прогноз?
- Рискну - армейцы победят со счетом 2:1. Я - оптимист, верю, что у наших ребят все получится.
"Спорт-Экспресс"
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