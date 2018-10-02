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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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"Орала на Дзюбу и Березуцких благим матом". Соавтор передачи "Что? Где? Когда?" рассказала, как мотивировала сборную России (7)
"Орала на Дзюбу и Березуцких благим матом". Соавтор передачи "Что? Где? Когда?" рассказала, как мотивировала сборную России (7)
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Глава судейского корпуса извинился перед руководством "Ахмата" за судейство в матче с "Локо" (21)
Глава судейского корпуса извинился перед руководством "Ахмата" за судейство в матче с "Локо" (21)
Стали известны стартовые составы "Баварии" и "Аякса"
Стали известны стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов "Бавария" - "Аякс".
"Бавария": Нойер, Киммих, Боатенг, Хуммельс, Алаба, Алькантара, Хави Мартинес, Мюллер, Рибери, Роббен, Левандовски.
"Аякс": Онана, Мазрауи, де Лихт, Вебер, Тальяфико, ван де Беек, Шене, Блинд, Зиеш, Нерес, Тадич.
"Бавария": Нойер, Киммих, Боатенг, Хуммельс, Алаба, Алькантара, Хави Мартинес, Мюллер, Рибери, Роббен, Левандовски.
"Аякс": Онана, Мазрауи, де Лихт, Вебер, Тальяфико, ван де Беек, Шене, Блинд, Зиеш, Нерес, Тадич.
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