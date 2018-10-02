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Стали известны стартовые составы "Баварии" и "Аякса"

Стали известны стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов "Бавария" - "Аякс".

"Бавария": Нойер, Киммих, Боатенг, Хуммельс, Алаба, Алькантара, Хави Мартинес, Мюллер, Рибери, Роббен, Левандовски.

"Аякс": Онана, Мазрауи, де Лихт, Вебер, Тальяфико, ван де Беек, Шене, Блинд, Зиеш, Нерес, Тадич.
Теги: Бавария Аякс
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