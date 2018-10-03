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Пресс-служба УЕФА прокомментировала возможную аппеляцию на удаление Акинфеева

В пресс-службе УЕФА сообщили, что ЦСКА не сможет опротестовать удаление голкипера Игоря Акинфеева в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Реала".

"ЦСКА не сможет обжаловать удаление Игоря Акинфеева в матче против "Реала".

Удаление может быть опротестовано только в том случае, когда судья ошибся с предъявлением второй желтой карточки, показав ее другому футболисту", - говорится в заявлении.

Напомним, к удалению привели две желтые карточки за споры с арбитром.

UEFA
Сегодня, 11:38
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№20 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 12:47) #
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Цитата: Лимончег
Ну да подумаешь обыграли какой-то там Реа


Ну ты не сравнивай клубик из задрипанного Мадрида, с задворков Европы и гранд из столицы Австро- Венгерской империи, У спатачка был соперник куда статуснее и играл основой, а не жалким полудублем. Такой слабый Реал- свинтачки бы вынесли на одной ноге. На одних только припадках Луизы, как минимум 3 стандарта заработали бы.

Цитата: Лимончег
парня достали из дальнего угла раздевалки, сняли с него всю паутину и мох и поставили в ворота


А прикинь какой заряд для Кырнаца- отстоял на ноль против Реала!!!!!!!!!!!!))))))


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№19 Написал: Manchester United (Сегодня, 12:45) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Лимончег
Ну да подумаешь обыграли какой-то там Реал, кто они вообще такие, ноунеймы, а вот Марибор, ПАОК и Рапид - вот это я понимаю суперклубы

идиот,Спартак неоднократно обыгрывал Реал и дома и на выезде и не дубль,а основу при красивой игре,а не стоя у штрафной отстаивая 1:0,поэтому и говорю что на дуру обыграли
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№18 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 12:37) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
Народ,матч не смотрел,только обзор,но так и не понял,зачем удалили Акинфеева?

Вопрос зачем здесь не уместен, только за что.
За то что с катушек слетел, по делу 100%, напряжение было на пределе, вели 1-0, вот и не выдержал профессионал. Думал, как у нас в ЧР, прокатит. а для румына, что Акинфеев, что Мудрич, покуй, все на одно лицо, которое должно вести себя в рамках приличия, по-спортивному, а не уличному.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№17 Написал: Лимончег (Сегодня, 12:36) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Manchester United
выиграли на дуру у дубля Реала,еще и удаление хотят опротестовать,там только добавить могут для ума,это не в РПЛ письма писать и матчи переносить,тем более что удаление абсолютно по делу

Ну да подумаешь обыграли какой-то там Реал, кто они вообще такие, ноунеймы, а вот Марибор, ПАОК и Рапид - вот это я понимаю суперклубы smirk
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
№16 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 12:35) #
  • +2
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Цитата: Sergeevich
Зависть?
Абсолютно по делу - это то что МЮ в Англии на 10 месте, и не смог обыграть Валенсию.


Это просто дегенерат- токсикоман)) Какой нах Мю))) Это чмо с других ста аккаунтов типо "за спатак"))))). Вчера высирался с ака франкештейн про ожидаемый проигрыш ЦСКа, а сегодня с другого ака выполз. Редкостый гнилой и ссыкливый mудак.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№15 Написал: Лимончег (Сегодня, 12:33) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Зато мы все узнали, что у ЦСКА оказывается есть еще и вратарь Кырнац smile Первый официальный матч за команду и сразу победа над Реалом, парня достали из дальнего угла раздевалки, сняли с него всю паутину и мох и поставили в ворота laughing
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
№14 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 12:31) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Manchester United
выиграли на дуру у дубля Реала,еще и удаление хотят опротестовать,там только добавить могут для ума,это не в РПЛ письма писать и матчи переносить,тем более что удаление абсолютно по делу

выиграли у дубля? ну ты это загнул чересчур,дубль мог не одну банку конифею навтыкать,однако этот дубль проиграл,да и по времени как давили во 2 тайме у них намного больше чем у коней
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
№13 Написал: СМЭУ СССР (Сегодня, 12:27) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Sergeevich

Две карточки подряд в одном эпизоде, считай двойное наказание.
.


Судья думал что первой карточкой охладит пыл воротчику , а тот продолжал бычить на него и всех. Вот чтобы Игорек не дай бог не кого не покусал и выгнал его с поля. Тут нет ни какого двойного наказания.
Регистрация: 31.07.2015 [жалоба]
№12 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 12:24) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Работяга
Цитата: 13iv74
А между тем все забыли,что Акинфеев матч на ноль отстоял в ЛЧ

Такая статистика никого не интересует,вот если бы пропустил...

Ага) Но Игорь - молодец в любом случае! Пошли в Ж эти румыны!

Цитата: kapitan601
Конечно, это плохо, что удалили основного вратаря, но, когда-нибудь Акинфеева надо было щёлкнуть по носу. Он - орденоносец это раз. Неприкасаемый (даже за прямой удар игрока в лицо его не удалили)- это два. Просто он рановато решил, что может "ставить на место" судей. Даже Великий Криштиану Роналду и тот удаляется с поля за споры с судьёй.

И не просто удаляется, а в слезах!)
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
№11 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 12:20) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: 13iv74
А между тем все забыли,что Акинфеев матч на ноль отстоял в ЛЧ

Такая статистика никого не интересует,вот если бы пропустил...


--------------------
Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
№10 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 12:20) #
  • 0
  •  (4)

Spartacus1971,
Я зык длинный ,за споры

kapitan601,
Это верно
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№9 Написал: Sergeevich (Сегодня, 12:17) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
Народ,матч не смотрел,только обзор,но так и не понял,зачем удалили Акинфеева?

Так никто толком не понимает. Две карточки подряд в одном эпизоде, считай двойное наказание.

Цитата: Manchester United
выиграли на дуру у дубля Реала,еще и удаление хотят опротестовать,там только добавить могут для ума,это не в РПЛ письма писать и матчи переносить,тем более что удаление абсолютно по делу

Зависть?
Абсолютно по делу - это то что МЮ в Англии на 10 месте, и не смог обыграть Валенсию.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№8 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 12:13) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Народ,матч не смотрел,только обзор,но так и не понял,зачем удалили Акинфеева?
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№7 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 12:09) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Локомотив»
Акинфеев сам виноват, эмоции нужно уметь контролировать.
Может конечно он прессу и не читает, но в последние дни на него слишком много вылили похвалы, и в один ряд с Яшиным поставили и наши доморощенные "эксперты" предрекли, что другого такого вратаря в сб. России еще сто лет не будет.
Первая за махание кулаком в сторону судьи, вторая за разговоры, скромнее нужно быть, ты же не президент какой-нибудь, который чушь несет а все смеются.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№6 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 12:07) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
н-да... не любят нас европейцы! люто не любят!

а кого гейропа то любит? только тех кто жопу им лижет
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
№5 Написал: kapitan601 Астрахань (Сегодня, 12:05) #
  • +8
  •  (12)
Болеет за:
«Реал»
Конечно, это плохо, что удалили основного вратаря, но, когда-нибудь Акинфеева надо было щёлкнуть по носу. Он - орденоносец это раз. Неприкасаемый (даже за прямой удар игрока в лицо его не удалили)- это два. Просто он рановато решил, что может "ставить на место" судей. Даже Великий Криштиану Роналду и тот удаляется с поля за споры с судьёй.
Регистрация: 4.10.2010 [жалоба]
№4 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 12:02) #
  • +2
  •  (8)

А между тем все забыли,что Акинфеев матч на ноль отстоял в ЛЧ
Регистрация: 22.11.2014 [жалоба]
№3 Написал: Manchester United (Сегодня, 11:59) #
  • -12
  •  (16)
online
Болеет за:
«МЮ»
выиграли на дуру у дубля Реала,еще и удаление хотят опротестовать,там только добавить могут для ума,это не в РПЛ письма писать и матчи переносить,тем более что удаление абсолютно по делу
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№2 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 11:55) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
н-да... не любят нас европейцы! люто не любят!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№1 Написал: Макс. Р. Раздолье (Сегодня, 11:46) #
  • -2
  •  (12)
online
Болеет за:
ЦСКА
Это сложности перевода или они там в УЕФА с утра бухие?
Регистрация: 5.05.2015 [жалоба]
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