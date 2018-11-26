Павел Врба: оценив "Лужники", можно понять, что российский футбол развивается

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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
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Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
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|Забито
|Пропущено
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|1
|Боруссия
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|Атлетико
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Барселона
|4
|2
|0
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|8
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|Интер
|4
|2
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|4
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|2
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|6
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|4
|4
|ПСВ
|4
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Наполи
|4
|1
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|1
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|+1
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|Ливерпуль
|4
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|3
|ПСЖ
|4
|1
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|+4
|5
|4
|Црвена Звезда
|4
|0
|1
|1
|1
|6
|-5
|4
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Порту
|4
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|2
|1
|+1
|10
|2
|Шальке 04
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|1
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|Галатасарай
|4
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|1
|3
|1
|+2
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|4
|Локомотив
|4
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бавария
|4
|1
|1
|0
|3
|1
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Манчестер Сити
|4
|1
|0
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|9
|2
|Лион
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|Шахтёр
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|2
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Реал
|4
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|9
|2
|Рома
|4
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|5
|3
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|ЦСКА
|4
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|Виктория
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ювентус
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|Манчестер Юнайтед
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Павел Врба: оценив "Лужники", можно понять, что российский футбол развивается
Главный тренер "Виктории" Павел Врба поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с ЦСКА.
- Вам часто удавалось добиваться решающих побед в тех матчах, где нужно побежать любой ценой. Есть основания думать, что завтра будет также?
- Вы все время пишите, что у нас много возрастных игроков, но, может быть, это и наше преимущество. Они могут подходить к таким серьёзным матчам намного спокойнее, на опыте. Именно в таких матчах они в состоянии сконцентрироваться и выдать свой максимум.
- Вы тоже хорошо знаете Россию, что для Вас значит приезд в «Лужники»?
- Особо долго я здесь не был. Оценив этот стадион, вы можете понять, что российский футбол развивается. Они смогли качественно провести домашний чемпионат мира.
- Какую тактику выберете на завтрашний матч? Определились ли с составом?
- Есть смысл прийти завтра посмотреть футбол. Стартовый состав сказать не могу. У нас будет ещё одна тренировка, которая будет влиять на определение состава.
- Вы последний матч сыграли в пятницу. Ян Копиц получил травму, хватило ли ему этого времени, чтобы восстановиться?
- О его участии в матче решим по окончанию тренировки, но состояние Яна не близко к оптимальному.
- Что вы можете сказать о ЦСКА? Как им удалось сравнять счет в конце первой игры?
- У тренера армейцев есть большой опыт. У него есть свой стиль. Об этом можно было убедиться ещё в те времена, когда он тренировал «БАТЭ». Мы достаточно хорошо играли в первой игре, но, к сожалению, плохо действовали на стандарте и упустили победу.
- Гончаренко сказал, что обе команды очень хорошо знакомы и удивить друг друга будет очень сложно. Может ли Вас удивить Фернандес в шлеме и отсутствие Магнуссона?
- Меня не удивляет, что не будет играть Магнуссон. Я знаю, что красная карточка э то дисквалификация. На счет Фернандеса, он ключевой игрок команды. Не зря РФС приложила все усилия, что Марио выступал за сборную России. Считаю его одним из самых лучших хавбеков.
- Если бы вы были главным редактором чешской газеты, какой заголовок Вы бы дали завтрашнему матчу?
- Я никогда в жизни не хотел бы быть редактором чешских СМИ.
Rusfootball.info
- Вам часто удавалось добиваться решающих побед в тех матчах, где нужно побежать любой ценой. Есть основания думать, что завтра будет также?
- Вы все время пишите, что у нас много возрастных игроков, но, может быть, это и наше преимущество. Они могут подходить к таким серьёзным матчам намного спокойнее, на опыте. Именно в таких матчах они в состоянии сконцентрироваться и выдать свой максимум.
- Вы тоже хорошо знаете Россию, что для Вас значит приезд в «Лужники»?
- Особо долго я здесь не был. Оценив этот стадион, вы можете понять, что российский футбол развивается. Они смогли качественно провести домашний чемпионат мира.
- Какую тактику выберете на завтрашний матч? Определились ли с составом?
- Есть смысл прийти завтра посмотреть футбол. Стартовый состав сказать не могу. У нас будет ещё одна тренировка, которая будет влиять на определение состава.
- Вы последний матч сыграли в пятницу. Ян Копиц получил травму, хватило ли ему этого времени, чтобы восстановиться?
- О его участии в матче решим по окончанию тренировки, но состояние Яна не близко к оптимальному.
- Что вы можете сказать о ЦСКА? Как им удалось сравнять счет в конце первой игры?
- У тренера армейцев есть большой опыт. У него есть свой стиль. Об этом можно было убедиться ещё в те времена, когда он тренировал «БАТЭ». Мы достаточно хорошо играли в первой игре, но, к сожалению, плохо действовали на стандарте и упустили победу.
- Гончаренко сказал, что обе команды очень хорошо знакомы и удивить друг друга будет очень сложно. Может ли Вас удивить Фернандес в шлеме и отсутствие Магнуссона?
- Меня не удивляет, что не будет играть Магнуссон. Я знаю, что красная карточка э то дисквалификация. На счет Фернандеса, он ключевой игрок команды. Не зря РФС приложила все усилия, что Марио выступал за сборную России. Считаю его одним из самых лучших хавбеков.
- Если бы вы были главным редактором чешской газеты, какой заголовок Вы бы дали завтрашнему матчу?
- Я никогда в жизни не хотел бы быть редактором чешских СМИ.
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