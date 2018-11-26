Павел Врба: оценив "Лужники", можно понять, что российский футбол развивается

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Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 4 2 0 0 4 0 +4 9
2 Атлетико 4 2 0 0 5 2 +3 9
3 Брюгге 4 0 0 2 1 4 -3 4
4 Монако 4 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 4 2 0 0 8 2 +6 10
2 Интер 4 2 0 0 4 2 +2 7
3 Тоттенхэм 4 0 0 2 3 6 -3 4
4 ПСВ 4 0 0 2 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Наполи 4 1 1 0 1 0 +1 6
2 Ливерпуль 4 1 0 1 3 3 0 6
3 ПСЖ 4 1 0 1 8 4 +4 5
4 Црвена Звезда 4 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 4 1 1 0 2 1 +1 10
2 Шальке 04 4 1 1 0 2 1 1 8
3 Галатасарай 4 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 4 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бавария 4 1 1 0 3 1 +2 10
2 Аякс 4 1 1 0 4 1 +3 8
3 Бенфика 4 1 0 1 3 4 -1 4
4 АЕК 4 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 4 1 0 1 3 3 0 9
2 Лион 4 1 1 0 4 3 +1 6
3 Хоффенхайм 4 0 0 1 3 4 -1 3
4 Шахтёр 4 0 2 0 4 4 0 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 4 1 0 1 3 1 +2 9
2 Рома 4 1 0 1 5 3 +2 9
3 ЦСКА 4 1 1 0 3 2 +1 4
4 Виктория 4 0 1 1 2 7 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 4 2 0 0 5 0 +5 9
2 Манчестер Юнайтед 4 1 1 0 3 0 +3 7
3 Валенсия 4 0 1 1 0 2 -2 5
4 Янг Бойз 4 0 0 2 0 6 -6 1

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Павел Врба: оценив "Лужники", можно понять, что российский футбол развивается

Главный тренер "Виктории" Павел Врба поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с ЦСКА.

- Вам часто удавалось добиваться решающих побед в тех матчах, где нужно побежать любой ценой. Есть основания думать, что завтра будет также?

- Вы все время пишите, что у нас много возрастных игроков, но, может быть, это и наше преимущество. Они могут подходить к таким серьёзным матчам намного спокойнее, на опыте. Именно в таких матчах они в состоянии сконцентрироваться и выдать свой максимум.

- Вы тоже хорошо знаете Россию, что для Вас значит приезд в «Лужники»?

- Особо долго я здесь не был. Оценив этот стадион, вы можете понять, что российский футбол развивается. Они смогли качественно провести домашний чемпионат мира.

- Какую тактику выберете на завтрашний матч? Определились ли с составом?

- Есть смысл прийти завтра посмотреть футбол. Стартовый состав сказать не могу. У нас будет ещё одна тренировка, которая будет влиять на определение состава.

- Вы последний матч сыграли в пятницу. Ян Копиц получил травму, хватило ли ему этого времени, чтобы восстановиться?

- О его участии в матче решим по окончанию тренировки, но состояние Яна не близко к оптимальному.

- Что вы можете сказать о ЦСКА? Как им удалось сравнять счет в конце первой игры?

- У тренера армейцев есть большой опыт. У него есть свой стиль. Об этом можно было убедиться ещё в те времена, когда он тренировал «БАТЭ». Мы достаточно хорошо играли в первой игре, но, к сожалению, плохо действовали на стандарте и упустили победу.

- Гончаренко сказал, что обе команды очень хорошо знакомы и удивить друг друга будет очень сложно. Может ли Вас удивить Фернандес в шлеме и отсутствие Магнуссона?

- Меня не удивляет, что не будет играть Магнуссон. Я знаю, что красная карточка э то дисквалификация. На счет Фернандеса, он ключевой игрок команды. Не зря РФС приложила все усилия, что Марио выступал за сборную России. Считаю его одним из самых лучших хавбеков.

- Если бы вы были главным редактором чешской газеты, какой заголовок Вы бы дали завтрашнему матчу?

- Я никогда в жизни не хотел бы быть редактором чешских СМИ.

Rusfootball.info
Теги: Врба Виктория П ЦСКА
Сегодня, 19:16
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(1)
#3  К.А.  Столица (Сегодня, 20:42)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
приехал на лучший стадион страны и делает выводы...сгонял бы в уфу,допустим.или в томск.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
#2  Володя Кропов   (Сегодня, 20:09)
  • -1
  •  (1)

Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ----- https://numl.org/dYQ
Регистрация: 26.11.2018 [жалоба]
#1  студия дускай   (Сегодня, 19:31)
  • 0
  •  (0)

грит московский футбол развивается а про российский ни слова
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
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