Российские клубы третий год подряд не сумели выйти в плей-офф Лиги чемпионов

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Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 4 2 0 0 4 0 +4 9
2 Атлетико 4 2 0 0 5 2 +3 9
3 Брюгге 4 0 0 2 1 4 -3 4
4 Монако 4 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 4 2 0 0 8 2 +6 10
2 Интер 4 2 0 0 4 2 +2 7
3 Тоттенхэм 4 0 0 2 3 6 -3 4
4 ПСВ 4 0 0 2 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Наполи 4 1 1 0 1 0 +1 6
2 Ливерпуль 4 1 0 1 3 3 0 6
3 ПСЖ 4 1 0 1 8 4 +4 5
4 Црвена Звезда 4 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 4 1 1 0 2 1 +1 10
2 Шальке 04 4 1 1 0 2 1 1 8
3 Галатасарай 4 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 4 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бавария 5 1 1 0 3 1 +2 13
2 Аякс 5 1 1 0 4 1 +3 11
3 Бенфика 5 1 0 1 3 4 -1 4
4 АЕК 5 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 5 1 0 1 3 3 0 10
2 Лион 5 1 1 0 4 3 +1 7
3 Шахтёр 5 0 2 0 4 4 0 5
4 Хоффенхайм 5 0 0 1 3 4 -1 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 5 1 0 1 3 1 +2 12
2 Рома 5 1 0 1 5 3 +2 9
3 Виктория 5 0 1 1 2 7 -5 4
4 ЦСКА 5 1 1 0 3 2 +1 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 5 2 0 0 5 0 +5 12
2 Манчестер Юнайтед 5 1 1 0 3 0 +3 10
3 Валенсия 5 0 1 1 0 2 -2 5
4 Янг Бойз 5 0 0 2 0 6 -6 1

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Российские клубы третий год подряд не сумели выйти в плей-офф Лиги чемпионов

ЦСКА не сумел выйти в плей-офф Лиги чемпионов, проиграв "Виктории Пльзень" (1:2) в матче пятого тура группового этапа. Ранее шансы выйти из группы потерял "Локомотив", проигравший четыре матча из четырёх.

Таким образом, российские клубы третий год подряд не сумели выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

В предыдущем сезоне групповой этап не сумели преодолеть ЦСКА и "Спартак". В сезоне-2016/17 в плей-офф не вышли ЦСКА и "Ростов".

В последний раз российский клуб выходил в 1/8 финала Лиги чемпионов в сезоне-2015/16. Тогда "Зенит" занял первое место в своей группе. Впрочем, в первой же стадии плей-офф санкт-петербурский клуб уступил "Бенфике" (0:1 и 1:2).

"Чемпионат.сом"
Сегодня, 01:11
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#2  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 01:59)
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Болеет за:
«Локомотив»
Тогда "Зенит" занял первое место в своей группе. Впрочем,

Ерунда, в след. году Зенит всех в ЛЧ порвет, на зависть и ЦСКА и Спартаку и Локо.
Когда видишь такие матчи как со Славией, Анжи, Крыльями это становится очевидно даже не разбирающемуся в футболе человеку. smirk
Цитата: Яamon
слился максимально рано и потом за 0-7 не стыдишься

Нормально они слились, в пятом туре, когда чуть-чуть не хватило для победы над непобедимым Марибором. unamused


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#1  Яamon   (Сегодня, 01:52)
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  •  (9)
Болеет за:
«Локомотив»
ЦСКА не сумел выйти в плей-офф Лиги чемпионов, проиграв "Виктории Пльзень" (1:2) в матче пятого тура группового этапа. Ранее шансы выйти из группы потерял "Локомотив

а про то, что еще был спартак, который ту же самую статистику подпортил, почему умолчали? или это такая выигрышная позиция? слился максимально рано и потом за 0-7 не стыдишься
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
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