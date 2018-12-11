"Локомотив" на выезде потерпел поражение от "Шальке"

Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Атлетико 5 2 0 0 5 2 +3 12
2 Боруссия 5 2 0 0 4 0 +4 10
3 Брюгге 5 0 0 2 1 4 -3 5
4 Монако 5 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 5 2 0 0 8 2 +6 13
2 Тоттенхэм 5 0 0 2 3 6 -3 7
3 Интер 5 2 0 0 4 2 +2 7
4 ПСВ 5 0 0 2 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Наполи 5 1 1 0 1 0 +1 9
2 ПСЖ 5 1 0 1 8 4 +4 8
3 Ливерпуль 5 1 0 1 3 3 0 6
4 Црвена Звезда 5 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 5 1 1 0 2 1 +1 13
2 Шальке 04 5 1 1 0 2 1 1 8
3 Галатасарай 5 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 5 0 0 2 0 4 -4 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бавария 5 1 1 0 3 1 +2 13
2 Аякс 5 1 1 0 4 1 +3 11
3 Бенфика 5 1 0 1 3 4 -1 4
4 АЕК 5 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 5 1 0 1 3 3 0 10
2 Лион 5 1 1 0 4 3 +1 7
3 Шахтёр 5 0 2 0 4 4 0 5
4 Хоффенхайм 5 0 0 1 3 4 -1 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 5 1 0 1 3 1 +2 12
2 Рома 5 1 0 1 5 3 +2 9
3 Виктория 5 0 1 1 2 7 -5 4
4 ЦСКА 5 1 1 0 3 2 +1 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 5 2 0 0 5 0 +5 12
2 Манчестер Юнайтед 5 1 1 0 3 0 +3 10
3 Валенсия 5 0 1 1 0 2 -2 5
4 Янг Бойз 5 0 0 2 0 6 -6 1

Новости партнеров

"Локомотив" на выезде потерпел поражение от "Шальке"

"Локомотив" в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов проиграл "Шальке".

Лига чемпионов

6 тур

"Шальке-04" – "Локомотив" 1:0
Гол: Шопф, 90+1

"Шальке": Ферман, Мендиль (Рахман Баба, 17), Настасич, Маскарель, Сердар, Коноплянка, Стамбули, Техерт (Кютючу, 72), Шопф, Налдо, Голлер (Арит, 59).

"Локомотив": Гилерме, Кверквелия, Хёведес, Рыбусь, Денисов, Игнатьев, Баринов, Крыховяк, Ал. Миранчук, Фарфан (Смолов, 80), Эдер (Ан. Миранчук, 46).

Предупреждения: Сердар, 27, Денисов, 45+1, Голлер, 45+3, Хёведес, 65, Фарфан, 79, Стамбули, 87
Теги: Шальке Локомотив
Вчера, 22:48
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#66  Lord_Vik  Москва (Вчера, 23:46)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sp1ke
Все по делу. Локо не смог. Шальке сильнее. Больше добавить нечего.
Завтра то же самое не хотелось бы сказать про ЦСКА.

вообщето завтра ослятник играет с Реалом.
А что ты завтра еще сможешь сказать? smiley
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
#65  Kytarba  Сочи (Вчера, 23:44)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Химки»
наверно пора Рос.клубам играющим в Евро турнирах иметь двух тренеров.одного для ПЛ России другого для международных матчей.Тот же Семин каков хорош на внутреннем чемпионате "таким же успехом"плох с командами из за бугра.Не просто плох ,а очень плох. а Так по составу не как не пойму роль на поле футболиста Эдера я не только этот матч имею виду.С натяжкой можно сказать что он игрок на минут 5-6 выходивший на замену в конце матча ,при счете 3:0 в свою пользу ,может забьет четвертый..А если без шуток , тренерский цех во всех видах спорта и особенно в футболе сильно помолодел...
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#64  yuri  спб (Вчера, 23:38)
  • -5
  •  (5)

Цитата: Sp1ke
Все по делу. Локо не смог. Шальке сильнее. Больше добавить нечего.
Завтра то же самое не хотелось бы сказать про ЦСКА.

По делу они только минусы ставить способны). Завтра будет тоже самое. Вся их китайская и ментовская дребедень похер. Верблюду говроить правду бессмысленно.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#63  Sp1ke  Череповец (Вчера, 23:33)
  • -2
  •  (2)

Все по делу. Локо не смог. Шальке сильнее. Больше добавить нечего.
Завтра то же самое не хотелось бы сказать про ЦСКА.


--------------------
Пришел, увидел... ужаснулся, ушел и больше не вернулся...
Регистрация: 26.10.2007 [жалоба]
#62  acetophenon  Пискарёвка (Вчера, 23:32)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Сёмин лавировал-лавировал, да не вылавировал.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#61  Яamon   (Вчера, 23:31)
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Сибирячок
Атлетико - Локомотив 8-1. не забывай об этом, солидол

расскажи-ка, когда был зафиксирован такой счет в матче этих команд? что-то не припомню даты. или на 1-18 нарываешься?
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#60  SPV 77  Брянск (Вчера, 23:30)
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Все абсолютно по делу , не для наших команд этот турнир
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#59  Пивовед  Кёнигсбергщина (Вчера, 23:24)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Цитата: Пивовед
судил по вам, шантажом пытавшимся развалить чемпионат России своими угрозами переехать в Севастополь.

ой ...

ТЫЦ. Вести с подруг

Цитата: guns111
Пивовед,
Глушаков ваш капитан, обтекайте

Дзюба - ваш гроссбаклан, клюйте.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#58  yuri  спб (Вчера, 23:22)
  • -6
  •  (8)

Все московские шампиньоны не способны. Коротко, но емко всю эту китайскую дрянь в помойку.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#57  guns111  Выборг (Вчера, 23:17)
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Пивовед,
Глушаков ваш капитан, обтекайте
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
#56  ВИКНИКСОР   (Вчера, 23:16)
  • -8
  •  (8)
online

бородач,
У нас чемпион и 0-7 оформлял и ничего. А сейчас говорит, мы в чемпионской гонке.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#55  sssh53  Москва (Вчера, 23:16)
  • +1
  •  (3)

Цитата: imaginary
в ближний между ног, классика Гильерме

Вратарь сборной. Других же нет в России. Вот Бразилец последняя надежда
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
#54  imaginary   (Вчера, 23:16)
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Краснодар»
смотря на Смолова, вспомнился шалимовскский краснодар
у него было одно общее с текущим локомотивом


игроки просто выходят на поле просто отработать и им реально насрать на результат
те кто старше - зарабатывают перед завершением карьеры, кто помоложе - просто наслаждаются жизнью: во вторник в Германию, в пятницу в кабак, в понедельник на Мальдивы

сколько матчей мы так слили в прошлом году.. а вот Локо слил так просто лигу чемпионов
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
#53  Хитрый Лис  Петроград (Вчера, 23:15)
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
судил по вам, шантажом пытавшимся развалить чемпионат России своими угрозами переехать в Севастополь.

ой дебил...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#52  Пивовед  Кёнигсбергщина (Вчера, 23:14)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: guns111
Цитата: Пивовед
эти уё6ища обязаны попросить в Германии политического убежища.

по себе людей не судят, да бочёк?


судил по вам, шантажом пытавшимся развалить чемпионат России своими угрозами переехать в Севастополь.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#51  Он Самый   (Вчера, 23:13)
  • +2
  •  (2)

Цитата: DED MAKAR
Если бы мне,после итогов жеребьевки, сказали ,что Локо в этой группе займет 4-е место

Думали,что борьба будет за 1-2 места между Локо и Порту,а получилась борьба за 3-е место ,между Локо и Галатасараем)))
Регистрация: 19.07.2018 [жалоба]
#50  лад  USSR (Вчера, 23:12)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Ожидаемый результат. Ничего нового.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#49  diego milito 22   (Вчера, 23:11)
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Даже "с паршивой овцы шерсти клок", отыграть в ничью и принести в общую копилку очки не смогли. Очень трусливо играли и мастерства Денисову и Миранчуку не хватило завершить удар голом.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#48  junga  Сочи (Вчера, 23:11)
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Смотрю Ливер Наполи, вроде те же цвета, но игра и скорости это нечто, разница космическая, как и желание играть и побеждать


--------------------
ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010 [жалоба]
#47  imaginary   (Вчера, 23:10)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Краснодар»
в ближний между ног, классика Гильерме
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
#46  utekay  Россия (Вчера, 23:05)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: бульбаш
Вас в воскресенье предвкусил РУБИН ,БОМЖ ПИТЕРСКИЙ.

здесь еврокубки, дебил белгородский...слыхал о таком?
предвкуси епть


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#45  guns111  Выборг (Вчера, 23:04)
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
эти уё6ища обязаны попросить в Германии политического убежища.

по себе людей не судят, да бочёк?

Цитата: Lord
Но даже 4 место можно по разному брать.

Но вы то с достоинством возьмете
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
#44  бульбаш  белгород (Вчера, 23:02)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Цитата: waldemar
Иди кончину с губ сними

ну-ну...воронежская свинья в предвкушении

Вас в воскресенье предвкусил РУБИН ,БОМЖ ПИТЕРСКИЙ.
Регистрация: 8.05.2016 [жалоба]
#43  CSKA-180505  Североморск (Вчера, 23:01)
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
ЦСКА
Лохи одним словом...
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
#42  leopold366  г. Петрозаводск (Вчера, 23:00)
  • +3
  •  (7)
online

Но Миранчуки смогли выделиться даже на фоне такого позора!
Регистрация: 21.04.2009 [жалоба]
#41  utekay  Россия (Вчера, 22:59)
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: waldemar
Иди кончину с губ сними

ну-ну...воронежская свинья в предвкушении


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#40  DED MAKAR  Москва (Вчера, 22:59)
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Если бы мне,после итогов жеребьевки, сказали ,что Локо в этой группе займет 4-е место,я бы послал таких на ХУтор,бабочек ловить!
Позорище!!!
Регистрация: 9.09.2013 [жалоба]
#39  boralex  саратов (Вчера, 22:58)
  • +8
  •  (12)
Болеет за:
«Локомотив»
Жопа.. Все уже в отпуске, еврокубки нах не нужны Португезы полдела сделали, а нам всё дымом к небу, никакого желания победить..


--------------------
ФУТБОЛ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
#38  Сибирячок   (Вчера, 22:58)
  • +2
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Яamon
да при чем тут ваше говно семинольное?

Атлетико - Локомотив 8-1. не забывай об этом, солидол.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#37  foresten  Челябинск (Вчера, 22:57)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
УРОДЫ,,
Регистрация: 26.05.2018 [жалоба]
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