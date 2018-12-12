"Тоттенхэм" спасся от поражения в Барселоне и выбил "Интер" из ЛЧ. Миланцы не смогли обыграть ПСВ

Лига чемпионов



6 тур



"Интер" – "ПСВ Эйндховен" 1:1



Голы: Лосано, 13, Икарди, 73

Лига чемпионов



6 тур



"Барселона" – "Тоттенхэм" 1:1

Голы: Дембеле, 7, Моура, 85

Перед заключительным туром в группе В Лиги чемпионов "Тоттенхэм" и "Интер" имели одинаковое количество очков, но по дополнительным показателям англичане опережали итальянцев. "Интеру" было необходимо набрать в 6-м туре больше очков, чем "шпоры", но команда Лучано Спаллетти не смогла обыграть финишировавший на последней строчке ПСВ.: Ханданович, Д'Амброзио, Врей, Шкриньяр, Асамоа (Мартинес, 69), Брозович, Кандрева (Кейта, 56), Валеро, Перишич, Икарди, Политано (Врсалько, 83): Зут, Дюмфрис, Тасенде, Сэйнсбари, Виргевер, Хендрикс, Росарио, Гутьеррес (Садилек, 65), Лосано (Перейро, 90+5), Йонг, Бергвейн (Мален, 71): Брозович, 44, Зут, 52, Политано, 71, Бергвейн, 71, Садилек, 86, Дюмфрис, 90+1, Шкриньяр, 90+5Однако и ничьей "Интеру" хватило бы, не сравняй "Тоттенхэм" счёт на 85-й минуте матча с "Барселоной". С передачи Харри Кейна отличился Лукас Моура. Команда Маурисио Почеттино вслед за "Барсой" отправляется в плей-офф Лиги чемпионов, а "Интер" Лучано Спаллетти вылетает в Лигу Европы.: Силлессен, Семеду, Гонсалес, Лангле, Вермален, Аленья, Ракитич (Бускетс, 46), Рамос, Коутиньо, Дембеле (Суарес, 76), Эль-Хаддади (Месси, 63): Льорис, Уолкер-Питерс (Ламела, 61), Роуз, Алдервейрелд, Вертонген, Сиссоко, Уинкс (Льоренте, 83), Алли, Эриксен, Мин (Моура, 71), Кейн: Уолкер-Питерс, 15, Семеду, 68