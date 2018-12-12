"Тоттенхэм" спасся от поражения в Барселоне и выбил "Интер" из ЛЧ. Миланцы не смогли обыграть ПСВ

Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Атлетико 5 2 0 0 5 2 +3 12
2 Боруссия 5 2 0 0 4 0 +4 10
3 Брюгге 5 0 0 2 1 4 -3 5
4 Монако 5 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 5 2 0 0 8 2 +6 13
2 Тоттенхэм 5 0 0 2 3 6 -3 7
3 Интер 5 2 0 0 4 2 +2 7
4 ПСВ 5 0 0 2 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Наполи 5 1 1 0 1 0 +1 9
2 ПСЖ 5 1 0 1 8 4 +4 8
3 Ливерпуль 5 1 0 1 3 3 0 6
4 Црвена Звезда 5 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 5 1 1 0 2 1 +1 13
2 Шальке 04 5 1 1 0 2 1 1 8
3 Галатасарай 5 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 5 0 0 2 0 4 -4 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бавария 5 1 1 0 3 1 +2 13
2 Аякс 5 1 1 0 4 1 +3 11
3 Бенфика 5 1 0 1 3 4 -1 4
4 АЕК 5 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 5 1 0 1 3 3 0 10
2 Лион 5 1 1 0 4 3 +1 7
3 Шахтёр 5 0 2 0 4 4 0 5
4 Хоффенхайм 5 0 0 1 3 4 -1 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 5 1 0 1 3 1 +2 12
2 Рома 5 1 0 1 5 3 +2 9
3 Виктория 5 0 1 1 2 7 -5 4
4 ЦСКА 5 1 1 0 3 2 +1 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 5 2 0 0 5 0 +5 12
2 Манчестер Юнайтед 5 1 1 0 3 0 +3 10
3 Валенсия 5 0 1 1 0 2 -2 5
4 Янг Бойз 5 0 0 2 0 6 -6 1

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"Тоттенхэм" спасся от поражения в Барселоне и выбил "Интер" из ЛЧ. Миланцы не смогли обыграть ПСВ

Перед заключительным туром в группе В Лиги чемпионов "Тоттенхэм" и "Интер" имели одинаковое количество очков, но по дополнительным показателям англичане опережали итальянцев. "Интеру" было необходимо набрать в 6-м туре больше очков, чем "шпоры", но команда Лучано Спаллетти не смогла обыграть финишировавший на последней строчке ПСВ.

Лига чемпионов

6 тур

"Интер" – "ПСВ Эйндховен" 1:1

Голы: Лосано, 13, Икарди, 73


"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Врей, Шкриньяр, Асамоа (Мартинес, 69), Брозович, Кандрева (Кейта, 56), Валеро, Перишич, Икарди, Политано (Врсалько, 83)

"ПСВ Эйндховен": Зут, Дюмфрис, Тасенде, Сэйнсбари, Виргевер, Хендрикс, Росарио, Гутьеррес (Садилек, 65), Лосано (Перейро, 90+5), Йонг, Бергвейн (Мален, 71)

Предупреждения: Брозович, 44, Зут, 52, Политано, 71, Бергвейн, 71, Садилек, 86, Дюмфрис, 90+1, Шкриньяр, 90+5

Однако и ничьей "Интеру" хватило бы, не сравняй "Тоттенхэм" счёт на 85-й минуте матча с "Барселоной". С передачи Харри Кейна отличился Лукас Моура. Команда Маурисио Почеттино вслед за "Барсой" отправляется в плей-офф Лиги чемпионов, а "Интер" Лучано Спаллетти вылетает в Лигу Европы.

Лига чемпионов

6 тур

"Барселона" – "Тоттенхэм" 1:1
Голы: Дембеле, 7, Моура, 85


"Барселона": Силлессен, Семеду, Гонсалес, Лангле, Вермален, Аленья, Ракитич (Бускетс, 46), Рамос, Коутиньо, Дембеле (Суарес, 76), Эль-Хаддади (Месси, 63)

"Тоттенхэм": Льорис, Уолкер-Питерс (Ламела, 61), Роуз, Алдервейрелд, Вертонген, Сиссоко, Уинкс (Льоренте, 83), Алли, Эриксен, Мин (Моура, 71), Кейн

Предупреждения: Уолкер-Питерс, 15, Семеду, 68
Теги: Тоттенхэм Интер Барселона ПСВ
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#1  F.Totti.   (Сегодня, 01:03)
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бомжей всегда тянет в говночашку)
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
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