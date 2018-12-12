Юрий Семин: в этой Лиге чемпионов "Локомотив" не играл в трусливый футбол и не ставил "автобус"

Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Атлетико 5 2 0 0 5 2 +3 12
2 Боруссия 5 2 0 0 4 0 +4 10
3 Брюгге 5 0 0 2 1 4 -3 5
4 Монако 5 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 5 2 0 0 8 2 +6 13
2 Тоттенхэм 5 0 0 2 3 6 -3 7
3 Интер 5 2 0 0 4 2 +2 7
4 ПСВ 5 0 0 2 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Наполи 5 1 1 0 1 0 +1 9
2 ПСЖ 5 1 0 1 8 4 +4 8
3 Ливерпуль 5 1 0 1 3 3 0 6
4 Црвена Звезда 5 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 5 1 1 0 2 1 +1 13
2 Шальке 04 5 1 1 0 2 1 1 8
3 Галатасарай 5 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 5 0 0 2 0 4 -4 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бавария 5 1 1 0 3 1 +2 13
2 Аякс 5 1 1 0 4 1 +3 11
3 Бенфика 5 1 0 1 3 4 -1 4
4 АЕК 5 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 5 1 0 1 3 3 0 10
2 Лион 5 1 1 0 4 3 +1 7
3 Шахтёр 5 0 2 0 4 4 0 5
4 Хоффенхайм 5 0 0 1 3 4 -1 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 5 1 0 1 3 1 +2 12
2 Рома 5 1 0 1 5 3 +2 9
3 Виктория 5 0 1 1 2 7 -5 4
4 ЦСКА 5 1 1 0 3 2 +1 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 5 2 0 0 5 0 +5 12
2 Манчестер Юнайтед 5 1 1 0 3 0 +3 10
3 Валенсия 5 0 1 1 0 2 -2 5
4 Янг Бойз 5 0 0 2 0 6 -6 1

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Юрий Семин: в этой Лиге чемпионов "Локомотив" не играл в трусливый футбол и не ставил "автобус"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал выступление команды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

"В этой Лиге чемпионов мы ни разу не играли в трусливый футбол, не ставили "автобусы". "Шальке" просто оказал такое давление, что нам пришлось защищаться", - цитирует Семина Sport24.
Теги: Локомотив Шальке Семин
Сегодня, 10:33
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#3  junga  Сочи (Сегодня, 11:33)
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
Показательный момент, в 1 тайме, когда у Шальке было на 1 меньше игрока, немцы вольяжно перекатывали мяч на своей половине, паровозы даже не пытались пресинговать, не говоря уж отобрать мяч, и это играя в большинстве. Что это если не трусливый футбол? и это с командой которая все решила и играла просто товарняк! Да лучше бы летели вперед и 0-3 получили , но было бы достойно. А так в воздух пукать, мол мы не автобус, да все все видели....

Мы хоть и слили последние игры в чемпе днарям, но за команду не стыдно, выходили играть на победу, да не вышло, ошибки и игры нет, но от очка не играли...


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010 [жалоба]
#2  foresten  Челябинск (Сегодня, 11:20)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
а что за говнофутбол мы тогда видели.. вот именно трусливый позорный беспомощный.. полное говно ..
Регистрация: 26.05.2018 [жалоба]
#1  HM2018  Ростов-на-Дону. (Сегодня, 10:48)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
И что из этого???? Где результат в такой проходимой группе??? Нет яиц признать свои ошибки, тупо лепит отмазки.


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Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011 [жалоба]
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