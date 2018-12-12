Федор Чалов: не мог себе такого представить три года назад

Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 6 2 0 0 4 0 +4 13
2 Атлетико 6 2 0 0 5 2 +3 13
3 Брюгге 6 0 0 2 1 4 -3 6
4 Монако 6 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 6 2 0 0 8 2 +6 14
2 Тоттенхэм 6 0 0 2 3 6 -3 8
3 Интер 6 2 0 0 4 2 +2 8
4 ПСВ 6 0 0 2 1 6 -5 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ПСЖ 6 1 0 1 8 4 +4 11
2 Ливерпуль 6 1 0 1 3 3 0 9
3 Наполи 6 1 1 0 1 0 +1 9
4 Црвена Звезда 6 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 6 1 1 0 2 1 +1 16
2 Шальке 04 6 1 1 0 2 1 1 11
3 Галатасарай 6 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 6 0 0 2 0 4 -4 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бавария 5 1 1 0 3 1 +2 13
2 Аякс 5 1 1 0 4 1 +3 11
3 Бенфика 5 1 0 1 3 4 -1 4
4 АЕК 5 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 5 1 0 1 3 3 0 10
2 Лион 5 1 1 0 4 3 +1 7
3 Шахтёр 5 0 2 0 4 4 0 5
4 Хоффенхайм 5 0 0 1 3 4 -1 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 6 1 0 1 3 1 +2 12
2 Рома 6 1 0 1 5 3 +2 9
3 Виктория 6 0 1 1 2 7 -5 7
4 ЦСКА 6 1 1 0 3 2 +1 7
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 5 2 0 0 5 0 +5 12
2 Манчестер Юнайтед 5 1 1 0 3 0 +3 10
3 Валенсия 5 0 1 1 0 2 -2 5
4 Янг Бойз 5 0 0 2 0 6 -6 1

Новости партнеров

Федор Чалов: не мог себе такого представить три года назад

Нападающий ЦСКА Федор Чалов в эфире телеканала "Матч Премьер" высказался о крупной победе над "Реалом" (3:0).

"Не мог себе такого представить три года назад. Две победы над "Реалом" - это что-то невероятное. Очень обидно, что не вышли в Лигу Европы. Хотели весной поиграть в еврокубках, но, наверное, уже в следующем году. Ощущения разгрома не было. Все как во сне. Когда забиваешь один, думаешь, что нельзя расслабляться, ведь это "Реал". Нам тоже повезло сегодня", - сказал Чалов.
Теги: Чалов ЦСКА Реал
Вчера, 23:42
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(2)
#5  SPV 77  Брянск (Сегодня, 00:58)
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Болеет за:
«Спартак»
Интересно почему не мог представить результат 3 лет назад в ЛЧ? Что изменилось? smile
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#4  Angelsh   (Сегодня, 00:51)
  • 0
  •  (0)

Обе российские команды заняли последнее место в группах, пропустив вперёд и чехов и турков. Молодцы, что тут скажешь.
Регистрация: 19.07.2016 [жалоба]
#3  sssh53  Москва (Сегодня, 00:49)
  • +1
  •  (1)

А толку то от этих побед? И зачем они в случае четвертого места в группе? Себя потешить победой над Реалом, которому ничего не нужно. Убого как-то.
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
#2  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 00:38)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
да никто не мог представить, ваще норм сыграли ттт


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путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#1  avnik  море (Вчера, 23:47)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Вот поэтому, Федя, тебя Черчес на поле и не выпускает. Черчес - он за реализм. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
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