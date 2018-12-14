Четыре игрока ЦСКА попали в сборную недели Лиги чемпионов по версии WhoScored

Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 6 2 0 0 4 0 +4 13
2 Атлетико 6 2 0 0 5 2 +3 13
3 Брюгге 6 0 0 2 1 4 -3 6
4 Монако 6 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 6 2 0 0 8 2 +6 14
2 Тоттенхэм 6 0 0 2 3 6 -3 8
3 Интер 6 2 0 0 4 2 +2 8
4 ПСВ 6 0 0 2 1 6 -5 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ПСЖ 6 1 0 1 8 4 +4 11
2 Ливерпуль 6 1 0 1 3 3 0 9
3 Наполи 6 1 1 0 1 0 +1 9
4 Црвена Звезда 6 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 6 1 1 0 2 1 +1 16
2 Шальке 04 6 1 1 0 2 1 1 11
3 Галатасарай 6 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 6 0 0 2 0 4 -4 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бавария 6 1 1 0 3 1 +2 14
2 Аякс 6 1 1 0 4 1 +3 12
3 Бенфика 6 1 0 1 3 4 -1 7
4 АЕК 6 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 6 1 0 1 3 3 0 13
2 Лион 6 1 1 0 4 3 +1 8
3 Шахтёр 6 0 2 0 4 4 0 6
4 Хоффенхайм 6 0 0 1 3 4 -1 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 6 1 0 1 3 1 +2 12
2 Рома 6 1 0 1 5 3 +2 9
3 Виктория 6 0 1 1 2 7 -5 7
4 ЦСКА 6 1 1 0 3 2 +1 7
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 6 2 0 0 5 0 +5 12
2 Манчестер Юнайтед 6 1 1 0 3 0 +3 10
3 Валенсия 6 0 1 1 0 2 -2 8
4 Янг Бойз 6 0 0 2 0 6 -6 4

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Четыре игрока ЦСКА попали в сборную недели Лиги чемпионов по версии WhoScored

Четыре футболиста московского ЦСКА попали в символическую сборную недели Лиги чемпионов по версии издания WhoScored.

Речь идет о вратаре Игоре Акинфееве, защитник Хёрдуре Магнуссоне, полузащитники Арноре Сигурдссоне и Николе Влашиче.

Также в символической сборной оказались: защитники Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Никлас Зюле ("Бавария"), Алехандро Гримальдо ("Бенфика"), Хаким Зиеш ("Аякс"), Джеймс Милнер ("Ливерпуль"), Лерой Зане ("Манчестер Сити") и Килиан Мбаппе ("ПСЖ").

WhoScored
Теги: ЦСКА
Сегодня, 10:42
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(4)
#6  Freddy   (Сегодня, 12:57)
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: Волжанин
более 41 миллиона евро! Это очень мощные цифры для российского клуба.

Да,Авен в восторге будет,молодцы ослики,можете занести всю сумму сразу))
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#5  Игорь Казьмин  Москва (Сегодня, 12:56)
  • 0
  •  (0)

Кроме Игоря нет ни одного Русского ....а Чалов....не справедливо...


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
#4  Волжанин   (Сегодня, 12:00)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Заработок ЦСКА за участие в этом розыгрыше Лиги составил 36 миллионов 550 тысяч евро. Плюс к этому около пяти миллионов евро принесла билетная программа домашних матчей (без учета доходов точек питания и продажи атрибутики). Таким образом, шесть матчей в Европе принесли более 41 миллиона евро! Это очень мощные цифры для российского клуба.


Заработок тушинских - побег Промеса в Испанию.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#3  Лукоморье  Россия (Сегодня, 11:03)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Молодцы.


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Диагноз - ромб головного мозга.
Регистрация: 3.11.2013 [жалоба]
#2  Freddy   (Сегодня, 10:57)
  • -6
  •  (8)
online

Цитата: MATPOCOB
Странно, что Влашич, а не Чалов. Влашич хуже сыграл.

Ему нужнее,скоро его ждёт новый вызов
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#1  MATPOCOB  Саратов (Сегодня, 10:47)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Странно, что Влашич, а не Чалов. Влашич хуже сыграл.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
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