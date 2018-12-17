"Ливерпуль" - "Бавария", "Атлетико" - "Ювентус" и другие пары 1/8 финала Лиги чемпионов

В Ньоне подошла к концу церемония жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов.Итоги жеребьёвки:"Шальке-04" — "Манчестер Сити""Атлетико" — "Ювентус""Манчестер Юнайтед" — "Пари Сен-Жермен""Тоттенхэм Хотспур" — "Боруссия" (Дортмунд)"Лион" — "Барселона""Рома" — "Порту""Аякс" — "Реал""Ливерпуль" — "Бавария"Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 12, 13, 19 и 20 февраля. Ответные встречи пройдут 5, 6, 12 и 13 марта.